https://tr.sputniknews.com/20210907/buyuksehir-belediye-baskaninin-koltuguna-oturan-yasli-kadini-guclukle-ikna-ettiler-1048698504.html

Büyükşehir belediye başkanının koltuğuna oturan yaşlı kadını güçlükle ikna ettiler

Büyükşehir belediye başkanının koltuğuna oturan yaşlı kadını güçlükle ikna ettiler

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerini izlemeye gelen yaşlı bir kadın, ödül vermek üzere sahneye davet edilen Aydın Büyükşehir Belediye... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:22+0300

2021-09-07T18:22+0300

2021-09-07T18:22+0300

yaşam

aydın

belediye başkanı

kutlama

yaşlı

tören

belediye

yaşlı kadınlar

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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliği izlemek için Aydın Merkez Ambarcık Mahallesi’nden gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü adlı kadın, tören sırasında ödül vermek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahneye davet edilince boşalan koltuğuna oturdu.Rahat tavırları ile dikkat çeken kadının koltuğu boşaltması için koruma ekipleri dil döktü. Yaşlı kadının ‘Ben burada oturacağım' demesi üzerine hemen protokole başka bir sandalye getirildi.Koltuğu yine boşaltmak istemeyen kadın, uzun süre dil dökülmesinin ardından buradan ayrıldı.

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aydın, belediye başkanı, kutlama, yaşlı, tören, belediye, yaşlı kadınlar