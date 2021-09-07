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Çağlar Cilara: Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak, az kaldı
Çağlar Cilara: Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak, az kaldı
YouTube kanalında yaptığı röportajlar ve yayınlarla dikkat çeken gazeteci Çağlar Cilara, yeni yayın döneminde Flash TV'de olacağını duyurdu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T02:46+0300
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çağlar cilara
yaşam
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Cilara, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Televizyona geri dönüyorum… Yeni yayın döneminde hafta içi her gün Flash TV’de olacağım. Hakan Aygün yönetimindeki yeni dönemde bambaşka sürpriz isimler de kadroda olacak. Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak. Güçlü bir hazırlık var. Az kaldı"2019’da yayın hayatına ara veren Flash TV, 'eğlence' formatında geri döneceğini bildirmişti.
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flash tv, çağlar cilara

Çağlar Cilara: Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak, az kaldı

02:46 07.09.2021
© TwitterFlash TV sunucusundan dolar protestosu: Trump maskesi takarak dans eden kadına dolar fırlattı
Flash TV sunucusundan dolar protestosu: Trump maskesi takarak dans eden kadına dolar fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Twitter
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YouTube kanalında yaptığı röportajlar ve yayınlarla dikkat çeken gazeteci Çağlar Cilara, yeni yayın döneminde Flash TV'de olacağını duyurdu.
Cilara, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Televizyona geri dönüyorum… Yeni yayın döneminde hafta içi her gün Flash TV’de olacağım. Hakan Aygün yönetimindeki yeni dönemde bambaşka sürpriz isimler de kadroda olacak. Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak. Güçlü bir hazırlık var. Az kaldı"
2019’da yayın hayatına ara veren Flash TV, 'eğlence' formatında geri döneceğini bildirmişti.
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