https://tr.sputniknews.com/20210907/caglar-cilara-flash-tv-eskiden-oldugu-gibi-tum-platformlarda-yer-alacak-az-kaldi-1048673451.html

Çağlar Cilara: Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak, az kaldı

Çağlar Cilara: Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak, az kaldı

YouTube kanalında yaptığı röportajlar ve yayınlarla dikkat çeken gazeteci Çağlar Cilara, yeni yayın döneminde Flash TV'de olacağını duyurdu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T02:46+0300

2021-09-07T02:46+0300

2021-09-07T02:46+0300

flash tv

çağlar cilara

yaşam

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Cilara, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Televizyona geri dönüyorum… Yeni yayın döneminde hafta içi her gün Flash TV’de olacağım. Hakan Aygün yönetimindeki yeni dönemde bambaşka sürpriz isimler de kadroda olacak. Flash TV eskiden olduğu gibi tüm platformlarda yer alacak. Güçlü bir hazırlık var. Az kaldı"2019’da yayın hayatına ara veren Flash TV, 'eğlence' formatında geri döneceğini bildirmişti.

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flash tv, çağlar cilara