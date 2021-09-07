https://tr.sputniknews.com/20210907/cevrimici-film-izleme-platformu-mubi-sevmek-zamani-filmine-ithafen-mural-calisma-yapti-1048685786.html
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, 'Sevmek Zamanı' filmine ithafen mural çalışma yaptı
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, 'Sevmek Zamanı' filmine ithafen mural çalışma yaptı
MUBI Türkiye, ünlü yönetmen Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmine ithafen İstanbul Kadıköy'de mural bir çalışmaya imza attı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:40+0300
2021-09-07T13:40+0300
2021-09-07T13:40+0300
yaşam
istanbul
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mural
duvar
moda
metin erksan
mubi
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Çevrimiçi film izleme platformu MUBI Türkiye, Kadıköy'ün Moda semtindeki bir binanın dış yüzeyine 'Sevmek Zamanı' filminin 'Meral' karakterini resmetti.Mural çalışmanın duyurusunu Twitter hesabından yapan MUBI Türkiye, "Büyük usta Metin Erksan’ın hazine değerindeki filmi #SevmekZamanı‘na ithaf ettiğimiz mural çalışmamızı beğeninize sunmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Gökhan Yücel’in yaratıcı yönetmenliği ve değerli sanatçı Furkan Nuka Birgün’ün hünerli elleri sayesinde ortaya çıkan bu mural çalışması, Kadıköy, Moda, Rıza Paşa Sokak, 33 numarada ziyaretinizi bekliyor!" ifadelerini kullandı.
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istanbul, türkiye, kadıköy, mural, duvar, moda, metin erksan, mubi, mubi türkiye
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, 'Sevmek Zamanı' filmine ithafen mural çalışma yaptı
MUBI Türkiye, ünlü yönetmen Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmine ithafen İstanbul Kadıköy'de mural bir çalışmaya imza attı.
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI Türkiye, Kadıköy'ün Moda semtindeki bir binanın dış yüzeyine 'Sevmek Zamanı' filminin 'Meral' karakterini resmetti.
Mural
çalışmanın duyurusunu Twitter
hesabından yapan MUBI Türkiye, "Büyük usta Metin Erksan’ın hazine değerindeki filmi #SevmekZamanı‘na ithaf ettiğimiz mural çalışmamızı beğeninize sunmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Gökhan Yücel’in yaratıcı yönetmenliği ve değerli sanatçı Furkan Nuka Birgün’ün hünerli elleri sayesinde ortaya çıkan bu mural çalışması, Kadıköy, Moda, Rıza Paşa Sokak, 33 numarada ziyaretinizi bekliyor!
" ifadelerini kullandı.