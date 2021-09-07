https://tr.sputniknews.com/20210907/chpli-kusoglundan-sine-i-millet-yorumu-135-milletvekili-istifalarini-yazdiginda-is-bitmiyor-ki-1048682923.html
CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sine-i millet çağrılarıyla ilgili olarak "CHP'nin 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki"... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T12:26+0300
2021-09-07T12:26+0300
2021-09-07T12:26+0300
politika
chp
milletvekili
sine-i millet
iyi parti
bülent kuşoğlu
istifa
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı’nın sine-i millete dönmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.Bunun bir 'algı kampanyası' olduğunu savunan Kuşoğlu, "Gerçekten iyi niyetli olanları da etkiliyor. Örneğin, CHP sine-i millet kararı alırsa ne olacak? CHP'nin 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki" dedi.Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın aktardığına göre Kuşoğlu, şöyle devam etti: "TBMM Genel Kurulu'nun bu istifaları kabul etmesi veya onaylaması gerekiyor. Peki, sorun çıkmadan onaylansa bile Erdoğan ve AK Parti hemen erken seçim kararı mı alacaklar? Böyle bir zorunluluk yok. Normal olan ‘ara seçim' kararı alınması ve ara seçime gidilmesi… Erken seçime gitmeyip, prosedür gereği ara seçime gidildiğinde kim ne diyecek? Medyanın yüzde 80'inden fazlası iktidar tarafından kontrol edildiği için CHP niçin sine-i millete gittiğini dahi anlatamayacak. Meclis'ten kaçmakla, milletin verdiği iradeye sahip olmamakla suçlanacak.'Sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar, CHP yönetimini suçlamaya başlayacaklar'TBMM'nin sağladığı iletişim ve sosyal olanaklar kesileceği için, parti bir araya gelmekte ve sesini duyurmakta zorlanacak. Bir süre sonra Hazine desteği de kesileceği için partinin mücadele gücü sıfırlanacak. CHP'ye sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar, CHP yönetimini suçlamaya başlayacaklar.Seçim bundan sonra ister zamanında ister önce yapılsın, Millet İttifakı tarafından kazanılacaktır. Sokağa gerek olmaksızın demokratik usullerle bu ülkeyi Ortadoğulu yapmak isteyen zihniyetten kurtulacağız."
https://tr.sputniknews.com/20210829/tanju-ozcandan-muhalefete-samimiyseniz-sine-i-millete-donun-1048428368.html
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chp, milletvekili, sine-i millet, iyi parti, bülent kuşoğlu, istifa
CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sine-i millet çağrılarıyla ilgili olarak "CHP'nin 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki" dedi. Kuşoğlu, "Bir süre sonra Hazine desteği kesileceği için partinin mücadele gücü sıfırlanacak. CHP'ye sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar, CHP yönetimini suçlamaya başlayacaklar" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı’nın sine-i millete dönmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.
Bunun bir 'algı kampanyası' olduğunu savunan Kuşoğlu, "Gerçekten iyi niyetli olanları da etkiliyor. Örneğin, CHP sine-i millet kararı alırsa ne olacak? CHP'nin 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiş olmuyor ki" dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan
'ın aktardığına göre
Kuşoğlu, şöyle devam etti:
"TBMM Genel Kurulu'nun bu istifaları kabul etmesi veya onaylaması gerekiyor. Peki, sorun çıkmadan onaylansa bile Erdoğan ve AK Parti hemen erken seçim kararı mı alacaklar? Böyle bir zorunluluk yok. Normal olan ‘ara seçim' kararı alınması ve ara seçime gidilmesi… Erken seçime gitmeyip, prosedür gereği ara seçime gidildiğinde kim ne diyecek?
Medyanın yüzde 80'inden fazlası iktidar tarafından kontrol edildiği için CHP niçin sine-i millete gittiğini dahi anlatamayacak. Meclis'ten kaçmakla, milletin verdiği iradeye sahip olmamakla suçlanacak.
'Sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar, CHP yönetimini suçlamaya başlayacaklar'
TBMM'nin sağladığı iletişim ve sosyal olanaklar kesileceği için, parti bir araya gelmekte ve sesini duyurmakta zorlanacak. Bir süre sonra Hazine desteği
de kesileceği için partinin mücadele gücü sıfırlanacak. CHP'ye sine-i millet tavsiyesinde bulunanlar, CHP yönetimini suçlamaya başlayacakla
r.
Seçim bundan sonra ister zamanında ister önce yapılsın, Millet İttifakı tarafından kazanılacaktır. Sokağa gerek olmaksızın demokratik usullerle bu ülkeyi Ortadoğulu yapmak isteyen zihniyetten kurtulacağız."