Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/chpli-vekilden-soru-onergesi-15-ton-uyusturucu-ile-yakalanan-ucak-ethem-sancaka-mi-ait-1048700601.html
CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T19:35+0300
2021-09-07T19:35+0300
türkiye
chp
alpay antmen
süleyman soylu
sedat peker
politika
akp
uyuşturucu
önerge
soru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103804/98/1038049890_0:0:2502:1407_1920x0_80_0_0_f7bb898ec7225a66e72b9691248cdbc2.jpg
Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazeteci Erk Acarer’in iddialarını hatırlattığı önergesinde “Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmiştir. Pilot Vedat Demir tutuklanmıştır. Bu arada Gulfstream IV tipi uçak, İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jettir” dedi.Antmen, şirketin esas sahibinin Ethem Sancak olduğuna dair uçağın yardımcı pilot adayının da iddialarına önergesinde yer vererek “Uçak; resmi olarak patronu Şehmuz Özkan olan Affan Yatırım Holding’e aittir. Şirket yöneticisi ise Şehmuz Özkan’ın AKP’den aday olan kardeşi, Çiğdem Özkan’dır. AKP’li iş insanı Ethem Sancak’ın, Affan Holding ve Özkan ailesi ile yakınlığı da kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca uçak pilotu Vedat Demir’in sağlık durumunun uçmaya elverişli olmadığı ancak buna rağmen sahte belgeler düzenlendiği belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar:* Brezilya’da bir buçuk tona yakın uyuşturucuyla yakalanan TC-GVA numaralı iş jeti Ethem Sancak’a mı aittir? Uçağa ait son 10 yılın uçuş ve biniş kayıtları incelendiğinde; kimler hangi tarihlerde ve nerelerde bu uçağı kullanmıştır? Yine son 10 yılda; TC-GVA numaralı iş jeti hangi ülkelere ve şehirlere gitmiştir?* Bu iddia doğruysa konuyla ilgili nasıl bir hukuki süreç yaşanacaktır? Ethem Sancak konuyla ilgili olarak yargı sürecine dahil edilecek midir? Sancak’ın Affan Holding’le ilişkisi nelerdir? Beraber girdikleri veya yaptıkları ihale bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?* Brezilya’da yakalanan uçakla ilgili Türkiye’de yapılan uyuşturucu operasyonları nelerdir? Kimler konuyla ilgili gözaltına alınmış, kimler tutuklanmıştır?* Ethem Sancak’ın kaç uçağı bulunmaktadır? Bu uçaklar son 10 yılda kaç ülkeye gitmiştir?* Sağlığı uçmaya elverişli olmayan pilot Vedat Demir’e sahte belgeler nasıl düzenlenmiştir? Bu konuyla ilgili nasıl bir yasal süreç başlatılmıştır?
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103804/98/1038049890_0:0:2296:1722_1920x0_80_0_0_fddc622ede0a3e019d52586a8ecabf34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, alpay antmen, süleyman soylu, sedat peker, politika, akp, uyuşturucu, önerge, soru, uyuşturucu kaçakçılığı, ethem sancak, uyuşturucu imalatı, erk acarer, adil karaismailoğlu

CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'

19:35 07.09.2021
© AA / Evrim AydınAlpay Antmen
Alpay Antmen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmişti. CHP’li Alpay Antmen hem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergeleri verdi.
Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazeteci Erk Acarer’in iddialarını hatırlattığı önergesinde “Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmiştir. Pilot Vedat Demir tutuklanmıştır. Bu arada Gulfstream IV tipi uçak, İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jettir” dedi.

Antmen, şirketin esas sahibinin Ethem Sancak olduğuna dair uçağın yardımcı pilot adayının da iddialarına önergesinde yer vererek “Uçak; resmi olarak patronu Şehmuz Özkan olan Affan Yatırım Holding’e aittir. Şirket yöneticisi ise Şehmuz Özkan’ın AKP’den aday olan kardeşi, Çiğdem Özkan’dır. AKP’li iş insanı Ethem Sancak’ın, Affan Holding ve Özkan ailesi ile yakınlığı da kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca uçak pilotu Vedat Demir’in sağlık durumunun uçmaya elverişli olmadığı ancak buna rağmen sahte belgeler düzenlendiği belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar:

* Brezilya’da bir buçuk tona yakın uyuşturucuyla yakalanan TC-GVA numaralı iş jeti Ethem Sancak’a mı aittir? Uçağa ait son 10 yılın uçuş ve biniş kayıtları incelendiğinde; kimler hangi tarihlerde ve nerelerde bu uçağı kullanmıştır? Yine son 10 yılda; TC-GVA numaralı iş jeti hangi ülkelere ve şehirlere gitmiştir?
* Bu iddia doğruysa konuyla ilgili nasıl bir hukuki süreç yaşanacaktır? Ethem Sancak konuyla ilgili olarak yargı sürecine dahil edilecek midir? Sancak’ın Affan Holding’le ilişkisi nelerdir? Beraber girdikleri veya yaptıkları ihale bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
* Brezilya’da yakalanan uçakla ilgili Türkiye’de yapılan uyuşturucu operasyonları nelerdir? Kimler konuyla ilgili gözaltına alınmış, kimler tutuklanmıştır?
* Ethem Sancak’ın kaç uçağı bulunmaktadır? Bu uçaklar son 10 yılda kaç ülkeye gitmiştir?
* Sağlığı uçmaya elverişli olmayan pilot Vedat Demir’e sahte belgeler nasıl düzenlenmiştir? Bu konuyla ilgili nasıl bir yasal süreç başlatılmıştır?
150000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:14RTÜK'ten Ecen Üner ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza
19:56Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin konuştu
19:55Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı
19:53FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
19:50Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı: 274 can kaybı, 23 bin 638 yeni vaka
19:47Araştırma: Delta’yı etkisizleştirmek için 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç var
19:41AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığını açıkladı
19:40Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben
19:35CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'
19:29Demet Akalın'dan Spor Bakanlığı'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı
19:26Merkel: Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı
19:22AB'den aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay
19:19Erdoğan: Geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz, bize düşen süreci dikkatle takip etmektir
19:10Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki
19:06'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak
19:00Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
18:55Tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay'dan çağrı: Allah aşkına aşınızı olun
18:45Türkiye’den Kırgızistan’a 150 bin doz koronavirüs aşısı
18:45Irak’ta ABD’nin yarattığı güç boşluğunu Fransa mı dolduruyor?
18:34Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'