https://tr.sputniknews.com/20210907/chpli-vekilden-soru-onergesi-15-ton-uyusturucu-ile-yakalanan-ucak-ethem-sancaka-mi-ait-1048700601.html

CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'

CHP'li vekilden soru önergesi: '1.5 ton uyuşturucu ile yakalanan uçak Ethem Sancak'a mı ait?'

Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:35+0300

2021-09-07T19:35+0300

2021-09-07T19:35+0300

türkiye

chp

alpay antmen

süleyman soylu

sedat peker

politika

akp

uyuşturucu

önerge

soru

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Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazeteci Erk Acarer’in iddialarını hatırlattığı önergesinde “Merkezi İstanbul’daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA numaralı iş jetinde, Brezilya Federal Polisi (PF) 24 bavulda, bin 304 kilo kokain ele geçirmiştir. Pilot Vedat Demir tutuklanmıştır. Bu arada Gulfstream IV tipi uçak, İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jettir” dedi.Antmen, şirketin esas sahibinin Ethem Sancak olduğuna dair uçağın yardımcı pilot adayının da iddialarına önergesinde yer vererek “Uçak; resmi olarak patronu Şehmuz Özkan olan Affan Yatırım Holding’e aittir. Şirket yöneticisi ise Şehmuz Özkan’ın AKP’den aday olan kardeşi, Çiğdem Özkan’dır. AKP’li iş insanı Ethem Sancak’ın, Affan Holding ve Özkan ailesi ile yakınlığı da kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca uçak pilotu Vedat Demir’in sağlık durumunun uçmaya elverişli olmadığı ancak buna rağmen sahte belgeler düzenlendiği belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar:* Brezilya’da bir buçuk tona yakın uyuşturucuyla yakalanan TC-GVA numaralı iş jeti Ethem Sancak’a mı aittir? Uçağa ait son 10 yılın uçuş ve biniş kayıtları incelendiğinde; kimler hangi tarihlerde ve nerelerde bu uçağı kullanmıştır? Yine son 10 yılda; TC-GVA numaralı iş jeti hangi ülkelere ve şehirlere gitmiştir?* Bu iddia doğruysa konuyla ilgili nasıl bir hukuki süreç yaşanacaktır? Ethem Sancak konuyla ilgili olarak yargı sürecine dahil edilecek midir? Sancak’ın Affan Holding’le ilişkisi nelerdir? Beraber girdikleri veya yaptıkları ihale bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?* Brezilya’da yakalanan uçakla ilgili Türkiye’de yapılan uyuşturucu operasyonları nelerdir? Kimler konuyla ilgili gözaltına alınmış, kimler tutuklanmıştır?* Ethem Sancak’ın kaç uçağı bulunmaktadır? Bu uçaklar son 10 yılda kaç ülkeye gitmiştir?* Sağlığı uçmaya elverişli olmayan pilot Vedat Demir’e sahte belgeler nasıl düzenlenmiştir? Bu konuyla ilgili nasıl bir yasal süreç başlatılmıştır?

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