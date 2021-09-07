https://tr.sputniknews.com/20210907/cubbeli-ahmet-escinsellik-normal-gorulmeye-baslanirsa-gokten-tas-yagacak-1048699695.html

'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak

'Cübbeli Ahmet': Eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa gökten taş yağacak

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eşcinselliğin normal görülmeye başlanmasıyla 'gökten taş yağacağını ve depremler olacağını'... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:06+0300

2021-09-07T19:06+0300

2021-09-07T19:10+0300

türkiye

lgbt

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eşcinsel

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açıklama

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eşcinsel ilişki

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Ünlü, YouTube kanalında yayınladığı videoyu "Lezbiyenlik ve eşcinsellik normal görülmeye başlanırsa hakîkî mânâda gökten taş yağacak ve çok zelzeleler olacak" notuyla paylaştı.'Eşcinselliğin normalleşmesinin felaket getireceğini' öne süren Ünlü, şu ifadeleri kullandı:"Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek 'kebair' günahlardandır. Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var. Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi.. Helak yani yıkım. Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor. Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor." "Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun" diyen Ünlü, "Neyi savunuyorsun? 'İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir'. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder. Bir adam, bir kadın eşcinsellik yapmasa bile 'Bunlar normaldir, bunda ne var, ne haramı canının istediğini yapar'. Bunu dese kâfir olur. Yapmasa bile..." diye ekledi.

Kemalist77 Peki hocam sürekli Allahın adıyla milleti kandıranların haram yiyenlerin zina yapanların vatana ihanet edenlerin nerdeyse normal karşılandığı orta doğu da niye gökten taş yağmıyor? Her ne hikmetse ortadoğuda bir herkes kapitalist ve siyonist güçlere karşı ama günün sonunda müslüman müslümanı boğazlıyor. Hoca biz biliyoruz neyin ne olduğunu akıl verme bize. İsteyen istediği şekilde hayatını yaşar. Sen KARIŞAMASSIN. BU ÜLKE HERKESİN ÖZGÜRCE YAŞIYCAĞI DEMOKRATİK LAİK BİR ÇUMHURİYETTİR. ÖYLEDE KALACAKTIR. 0

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