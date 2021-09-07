https://tr.sputniknews.com/20210907/dsoden-afganistan-uyarisi-saglik-merkezlerinin-yuzde-90i-kapanabilir-1048692028.html

DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir

DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir

DSÖ yetkilisi Rick Brennan, Batılı bağışçıların finanse ettiği sağlık merkezlerinin büyük bir çoğunluğunun kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:35+0300

2021-09-07T15:35+0300

2021-09-07T15:35+0300

taliban kontrolünde afganistan

katar

taliban

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

kabil

sağlık

açıklama

kovid-19

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da sağlık merkezlerinin çoğunun kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. DSÖ’nün Bölgesel Acil Durum Direktörü Rick Brennan, bu merkezleri finanse eden Batılı bağışçıların Taliban yönetimiyle bağlantı kurmalarının yasaklanması nedeniyle, yaklaşık 2 bin 300 sağlık merkezinin yüzde 90’ının bu hafta içerisinde kapatılabileceğini söyledi. “Sağlık merkezlerinin büyük bir kısmında operasyonlara ara vereceğiz” diyen Brennan, Batılı bağışçıların Taliban'la bağlantı kurtmasını engelleyecek düzenlemelerin gündeme gelebileceğini aktardı.Brennan, “Bazı tahminlere göre, bu merkezlerin yüzde 90’ı ilerleyen günlerde çalışmaları durduracak” ifadelerini kullandı. DSÖ yetkilisi, hastalık ve ölüm riskinin de artacağını kaydetti.Tıbbi yardım malzemelerinin Afganistan’a ulaşması için Katar hükümetiyle iletişim kurulduğunu belirten Brennan, “Katar’dan muhtemelen önümüzdeki hafta içinde Kabil'e iki veya üç uçak dolusu malzeme gönderilmesini umuyoruz” dedi. Yetkili, tıbbi malzemelerin ülkenin kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif Havalimanı üzerinden gönderildiğini belirtti.Katar'dan gelen üçüncü uçak Kabil'e indiÖte yandan, Katar'dan gıda ve ilaç taşıyan üçüncü uçağın, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na indiği açıklandı. Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'dan 25 ton gıda maddesi, insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Haberde, bugüne kadar Afganistan'a ulaşan Katar insani yardımlarının 68 tona ulaştığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210907/kabilde-kukla-oynaticisi-pakistana-karsi-protesto-duzenlendi-taliban-havaya-ates-acti-1048680446.html

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katar, taliban, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kabil, sağlık, açıklama, kovid-19