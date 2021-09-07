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Düğünde damada 11 bin liralık telefon takıldı
Düğünde damada 11 bin liralık telefon takıldı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde Furkan Topçu’ya düğününde arkadaşı İbrahim Kılıç tarafından 11 bin TL’lik cep telefonu takıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T21:12+0300
2021-09-07T21:26+0300
yaşam
cep telefonu
düğün
takı
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Kumluca ilçesinde yaşayan, Büşra ve Furkan Topçu çiftinin düğünündeki takı töreninde, altın ve paranın yanı sıra bir cep telefonu takıldı. Antalya’da cep telefonu mağazası bulunan İbrahim Kılıç, arkadaşı Furkan’a 11 bin lira değerinde kutusunda yeni bir cep telefonu taktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıç İletişim sahibi İbrahim Kılıç, 4 senelik arkadaşı Furkan’ın dün Kumluca ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiğini söyledi. Arkadaşının aynı zamanda müşterisi olduğunu anımsatan Kılıç, “Düğünden bir süre önce bir telefon modelini almayı istediğini bana söylemişti. Bende düğüne davetliydim. Takıda arkadaşımın istediğini telefonu takı olarak takmak, ona bir jest yapmak istedim. Takı töreninde 11 bin lira değerinde bir cep telefonu taktım. Güzel bir jest oldu. Onlarda çok şaşırdılar. Oda bende böyle bir şey beklemiyordu” dedi. Para ya da altın takmanın aklına gelmediğini arkadaşının ihtiyacına yönelik bir hediye vermek istediğinin altını çizen İbrahim Kılıç, "Önemli değildi fiyatı, bir farkımız olmasını da istedik. Hem arkadaşım hem eşi mutlu oldu. Bence telefona yenge el koyar. Güle güle kullansınlar” ifadelerine yer verdi. Arkadaşı İbrahim Kılıç’ı görüntülü arayarak teşekkür eden Furkan Topçu, "Ben kullanacağım. Ben jant ya da lastik gelir diye bekliyordum. Telefon gelince ayrı bir şaşırdım bunu beklemiyordum. Allah razı olsun” dedi.
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cep telefonu, düğün, takı

Düğünde damada 11 bin liralık telefon takıldı

21:12 07.09.2021 (güncellendi: 21:26 07.09.2021)
© İHADüğünde arkadaşına 11 bin liralık telefon taktı
Düğünde arkadaşına 11 bin liralık telefon taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde Furkan Topçu’ya düğününde arkadaşı İbrahim Kılıç tarafından 11 bin TL’lik cep telefonu takıldı.
Kumluca ilçesinde yaşayan, Büşra ve Furkan Topçu çiftinin düğünündeki takı töreninde, altın ve paranın yanı sıra bir cep telefonu takıldı.
Antalya’da cep telefonu mağazası bulunan İbrahim Kılıç, arkadaşı Furkan’a 11 bin lira değerinde kutusunda yeni bir cep telefonu taktı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıç İletişim sahibi İbrahim Kılıç, 4 senelik arkadaşı Furkan’ın dün Kumluca ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiğini söyledi.
Arkadaşının aynı zamanda müşterisi olduğunu anımsatan Kılıç, “Düğünden bir süre önce bir telefon modelini almayı istediğini bana söylemişti. Bende düğüne davetliydim. Takıda arkadaşımın istediğini telefonu takı olarak takmak, ona bir jest yapmak istedim. Takı töreninde 11 bin lira değerinde bir cep telefonu taktım. Güzel bir jest oldu. Onlarda çok şaşırdılar. Oda bende böyle bir şey beklemiyordu” dedi.
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Para ya da altın takmanın aklına gelmediğini arkadaşının ihtiyacına yönelik bir hediye vermek istediğinin altını çizen İbrahim Kılıç, "Önemli değildi fiyatı, bir farkımız olmasını da istedik. Hem arkadaşım hem eşi mutlu oldu. Bence telefona yenge el koyar. Güle güle kullansınlar” ifadelerine yer verdi.
Arkadaşı İbrahim Kılıç’ı görüntülü arayarak teşekkür eden Furkan Topçu, "Ben kullanacağım. Ben jant ya da lastik gelir diye bekliyordum. Telefon gelince ayrı bir şaşırdım bunu beklemiyordum. Allah razı olsun” dedi.
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