e-Devlet'te yeni uygulama: Soyağacı tasarımı kullanıma açıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine yeni bir uygulama ekledi. Yeni uygulamayla 'Soyağacı Oluşturma' hizmeti ile soyağacı belgesi tasarlanabilecek.Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısı'nı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek.Soyağacı nasıl oluşturulacak?e-Devlet'ten soyağacı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimlik doğrulanacak. Daha sonra 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma' hizmetini seçip soyağacına ait elektronik belge alınabilecek. Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmetten belge oluşturulabilecek.Kullanıcılar 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneği ile soyağacı belgesini tasarlayabilecek.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler edinilebiliyor. MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayanıyor. 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebiliyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet'e yeni bir hizmet ekledi. Daha önce yapılan alt-üst soy bilgisi özelliğine ek olarak bilgiler soyağacı şeklinde alınabilecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine yeni bir uygulama ekledi. Yeni uygulamayla 'Soyağacı Oluşturma' hizmeti ile soyağacı belgesi tasarlanabilecek.
Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısı'nı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek.
Soyağacı nasıl oluşturulacak?
e-Devlet'ten soyağacı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimlik doğrulanacak. Daha sonra 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma' hizmetini seçip soyağacına ait elektronik belge alınabilecek. Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmetten belge oluşturulabilecek.
Kullanıcılar 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneği ile soyağacı belgesini tasarlayabilecek.
Hizmette sınır tanımıyoruz❗️
🖥️ e-Devlet'e eklenen yeni hizmetimiz ile;
🖼️ Üst soy bilginizi görsel beğeninize göre tasarımsal olarak düzenleyebilir,
🖨️ Yüksek çözünürlüklü haliyle çıktı alabilirsiniz.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler edinilebiliyor.
MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayanıyor. 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebiliyor.