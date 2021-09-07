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Ekmek sırasında cinayet: 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
Ekmek sırasında cinayet: 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
Adana’da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:20+0300
2021-09-07T11:20+0300
türkiye
adana
çocuk
ekmek
cinayet
fırın
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekmek almak için evden ayrılan 13 yaşındaki Boran Özdemir, fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği esnada Özdemir ile 16 yaşındaki Ö.T.'nin “Ne bakıyorsun” demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan 15 yaşındaki kardeşi N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Boran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.Olayın ardından polis ekipleri, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.
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adana, çocuk, ekmek, cinayet, fırın

Ekmek sırasında cinayet: 13 yaşındaki çocuğu öldürdü

11:20 07.09.2021
© DHABoran Özdemir'i öldüren çocuklar
Boran Özdemir'i öldüren çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Adana’da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekmek almak için evden ayrılan 13 yaşındaki Boran Özdemir, fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği esnada Özdemir ile 16 yaşındaki Ö.T.'nin “Ne bakıyorsun” demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan 15 yaşındaki kardeşi N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Boran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.
Olayın ardından polis ekipleri, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.
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