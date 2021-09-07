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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T12:39+0300
2021-09-07T12:39+0300
2021-09-07T12:39+0300
ekonomi
el salvador
bitcoin
kripto para
yasal işlem
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El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.NTV'nin aktardığına göre hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.3 bitcoin yatırımı yapanlara oturma izni verilecek.Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.
el salvador
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el salvador, bitcoin, kripto para, yasal işlem
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı.
El Salvador
, Bitcoin'i
yasal
para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.
NTV'nin
aktardığına
göre hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin
verileceğini
duyurdu.
3 bitcoin yatırımı yapanlara oturma izni verilecek.
Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.