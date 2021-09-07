https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı

Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T12:39+0300

2021-09-07T12:39+0300

2021-09-07T12:39+0300

ekonomi

el salvador

bitcoin

kripto para

yasal işlem

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El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.NTV'nin aktardığına göre hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.3 bitcoin yatırımı yapanlara oturma izni verilecek.Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.

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el salvador, bitcoin, kripto para, yasal işlem