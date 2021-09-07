Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T12:39+0300
2021-09-07T12:39+0300
ekonomi
el salvador
bitcoin
kripto para
yasal işlem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044791636_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_e12ae204789aa87e7c52b37bce98b863.jpg
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.NTV'nin aktardığına göre hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.3 bitcoin yatırımı yapanlara oturma izni verilecek.Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044791636_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e40579eab5014d61437cf562089464b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el salvador, bitcoin, kripto para, yasal işlem

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı

12:39 07.09.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAU
Abone ol
Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı.
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.
NTV'nin aktardığına göre hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

3 bitcoin yatırımı yapanlara oturma izni verilecek.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
Öte yandan Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı.
040000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:15'İnsan kaçakçılığı değişti': Vize uygulanan Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri açıklandı
13:11Mesut Özil'in menajerinden Katar iddialarına yanıt
13:09Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz: 'Kral'
13:06Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu
13:00Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı: Hızı 80 km
12:42e-Devlet'te yeni uygulama: Soyağacı tasarımı kullanıma açıldı
12:41Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışa çıktı
12:39El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
12:36Bolsonaro'dan yeni kararname: Sosyal medya platformlarının içerik kaldırması sınırlanacak
12:33Ankara'da evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadına 10 yıl hapis istemi
12:29Modacı Barbaros Şansal'a 3 ay 22 gün hapis cezası
12:26CHP'li Kuşoğlu'ndan 'sine-i millet' yorumu: 135 milletvekili istifalarını yazdığında iş bitmiyor ki
12:13'Futbolda şike kumpası' davasında gerekçeli karar: 'Soruşturma bilerek Fenerbahçe'ye çevrilmiştir'
12:11Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
12:07Kasım ayı için müsilaj uyarısı: 'Yeniden karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek'
11:58Define aramaya gittiler, uçurumda mahsur kaldılar
11:54Blinken'dan 'Taliban uygun belgeleri olanların Afganistan'dan çıkışına izin veriyor' savunması
11:51FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti
11:50WhatsApp, 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
11:27Bakan Akar'dan 'Afganistan’daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna yanıt