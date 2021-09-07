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El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto
El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T04:16+0300
2021-09-07T04:16+0300
2021-09-07T04:18+0300
dünya
protesto
el salvador
nayib bukele
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El Salvador basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Nayib Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi. Bukele'nin yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler, anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankartlar taşıdı.Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi. Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.
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protesto, el salvador, nayib bukele
El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto 04:16 07.09.2021 (güncellendi: 04:18 07.09.2021)
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etti.
El Salvador basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler,
Nayib Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi.
Bukele'nin
yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler,
anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankartlar taşıdı.
Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi.
Filistin kökenli Nayib Bukele,
9 Şubat 2019'
daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak
2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.