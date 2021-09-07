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El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto
El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T04:16+0300
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dünya
protesto
el salvador
nayib bukele
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El Salvador basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Nayib Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi. Bukele'nin yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler, anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankartlar taşıdı.Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi. Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.
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protesto, el salvador, nayib bukele

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto

04:16 07.09.2021 (güncellendi: 04:18 07.09.2021)
© REUTERS / VICTOR PENAEl Salvador, protesto
El Salvador, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / VICTOR PENA
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etti.
El Salvador basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Nayib Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi.
Bukele'nin yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler, anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankartlar taşıdı.
Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi.
Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.
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