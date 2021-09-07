https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvadorda-devlet-baskani-bukelenin-yeniden-secilmesine-olanak-taniyan-karara-protesto--1048674738.html

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan karara protesto

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T04:16+0300

2021-09-07T04:16+0300

2021-09-07T04:18+0300

dünya

protesto

el salvador

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048674693_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3639bcf769ccb5a1badbf8968151370.jpg

El Salvador basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Nayib Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi. Bukele'nin yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler, anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankartlar taşıdı.Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi. Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

el salvador

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protesto, el salvador, nayib bukele