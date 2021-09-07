https://tr.sputniknews.com/20210907/elektrik-faturasi-155-bin-gelen-ciftci-fabrika-mi-calistiriyorum-ben-1048700760.html

Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben

Elektrik faturası 155 bin gelen çiftçi: Fabrika mı çalıştırıyorum ben

Adanalı çiftçi Abdullah Temel’e, temmuzda 118 bin, ağustosta ise 155 bin liralık elektrik faturası geldi. Faturalara tepki gösteren Temel, "Fabrika mı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:40+0300

2021-09-07T19:40+0300

2021-09-07T19:55+0300

ekonomi

tarım

elektrik faturası

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Adana’da mısır ve pamuk ekili tarlalarını sulamak için kullandığı elektriğe temmuz ayında 118 bin, ağustos ayında ise 155 bin lira fatura gelen Abdullah Temel, yaşadığı mağduriyeti CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a anlattı.Anka Haber Ajansı'nın haberine göre Temel, "Fabrika mı çalıştırıyorum, Ankara veya İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben 7 çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Ben hakkımı istiyorum. Bir gün bu tarlada ölüp gideceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Hakkımı arıyorum” dedi.Gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç maliyetlerinin fahiş oranda arttığını, üstüne gelen elektrik faturasıyla mağduriyetlerinin katlandığını vurgulayan Temel, tarımsal sulamada kullandığı su için gelen elektrik faturalarını gösterdi.'Elektrik şirketine çalışıyoruz sanki'Yıllardır patates ve soğan ektiğini, son 3 yıldır ürünleri para etmediği için tarlada bıraktıklarını, bu yıl da pamuk ve mısır ektiğini aktaran Temel, "Elektrik faturasıyla baş edemiyoruz. Geçen ay 160 bin lira elektrik faturası geldi. İçerim yanıyor, canım yanıyor. Beş kuruş param yok, zarar ediyorum, borcum çok fazla. Borcu ödeyemiyorum. Keşke ekmeseydik. Elektrik şirketine çalışıyoruz sanki. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.CHP’li Barut ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısında bulundu.Pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'nin her yerinde insanların feryat ettiğini belirten Barut, AK Parti'nin tarım politikasını eleştirirken şunları söyledi:

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tarım, elektrik faturası