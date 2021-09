Elektrik teknikerlerine 12 metre yükseklikteki voleybol maçıyla denge eğitimi

"Sorumlu olduğumuz sınırlar içerisinde herhangi bir arızaya anında müdahale etmek için 7 gün 24 saat ekiplerimiz sahada hazır bekliyor. Tabi işin bir de bakım tarafı var, bakımlarını da düzenli olarak yapıyoruz. Gerek mesleki eğitim gerekse yüksekte çalışma eğitimi bizim için çok önemli. Ekipler tehlikeli iş kolunda çalışıyorlar. Dolayısıyla biz arkadaşlarımıza düzenli olarak eğitimler verdiriyoruz. Bu eğitimlerle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Her sene bununla ilgili ciddi bütçeler ayırıyoruz. 2020 yılında 2 milyona yakın bir eğitim bütçesi harcamıştık. Bu sene bunu yüzde 50 artırarak 3 milyona yaklaştırdık. Geçen sene 100 bin adam/saat eğitim verilmişti. Bu sene bunu da 140- 150 bin bandına çekmeye çalışıyoruz. Kış gelmeden, hava şartları olumsuzlaşmadan arkadaşlarımızı bu şartlara hazırlamamız gerekiyor. Onun için de gerekli eğitimleri veriyoruz. Sorumlu olduğumuz 7 il ve 58 ilçe var. Ekiplerimizin toplam sayısı 800 civarında, gerekli araç, gereç donanımla birlikte bu arkadaşlarımız her an sahada hazır vaziyetteler. Tabi ki görevleri sırasında çevreye de duyarlılar. Kırsalda karşılaştıkları yardıma muhtaç insan veya hayvana yardım elini uzatıyorlar."