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Elektrik teknikerlerine 12 metre yükseklikteki voleybol maçıyla denge eğitimi
Elektrik teknikerlerine 12 metre yükseklikteki voleybol maçıyla denge eğitimi
Erzurum'da, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler ile elektrik teknikerlerine, 12 metre yükseklikteki direklerde voleybol maçıyla 'denge' eğitimi... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:07+0300
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yaşam
eğitim
elektrik
voleybol
at
direk
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Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il, 58 ilçede toplam 800 elektrik teknikeri ve işçiye, denge eğitiminin yanı sıra kışın kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşmak için ayrıca at binme öğretiliyor. Ağırlık olarak direkleri kaldıran çalışanlar, tam teçhizat metrelerce koşuyor.Erzurum Aras EDAŞ Eğitim Merkezi’nde elektrik teknisyenleri, denge eğitimi sırasında 12 metrelik direklerin tepesinde voleybol maçı yapıyor. Ekipler, direklerden inip ata binme eğitimi ile hazırlıklarını tamamlıyor.Arıza ekipleri, direkte voleybol oynamanın zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu söylüyor.‘Her sene bununla ilgili ciddi bütçeler ayırıyoruz’Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, personele özgüven kazandırmak ve yükseklik korkusunu yenmelerini sağlamak amacı ile bu eğitimi verdiklerini belirtti. Akbaş, eğitim çalışmaları hakkında şunları söyledi:Genel Müdür Akbaş, "Çalışanlar, ilk geldiklerinde çıkamadıkları direklerin tepesinde şimdi voleybol oynuyor. Korkarak yanına geldikleri atı dört nala sürüyor" dedi.
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eğitim, elektrik, voleybol, at, direk

Elektrik teknikerlerine 12 metre yükseklikteki voleybol maçıyla denge eğitimi

17:07 07.09.2021
© DHAVoleybol oynayan elektrik işçileri
Voleybol oynayan elektrik işçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Erzurum'da, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler ile elektrik teknikerlerine, 12 metre yükseklikteki direklerde voleybol maçıyla 'denge' eğitimi veriliyor.
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il, 58 ilçede toplam 800 elektrik teknikeri ve işçiye, denge eğitiminin yanı sıra kışın kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşmak için ayrıca at binme öğretiliyor.
© DHADirekler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi at biniyor.
Direkler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi at biniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
Direkler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi at biniyor.
© DHA
Ağırlık olarak direkleri kaldıran çalışanlar, tam teçhizat metrelerce koşuyor.
Erzurum Aras EDAŞ Eğitim Merkezi’nde elektrik teknisyenleri, denge eğitimi sırasında 12 metrelik direklerin tepesinde voleybol maçı yapıyor.
Ekipler, direklerden inip ata binme eğitimi ile hazırlıklarını tamamlıyor.
Arıza ekipleri, direkte voleybol oynamanın zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu söylüyor.

‘Her sene bununla ilgili ciddi bütçeler ayırıyoruz’

Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, personele özgüven kazandırmak ve yükseklik korkusunu yenmelerini sağlamak amacı ile bu eğitimi verdiklerini belirtti. Akbaş, eğitim çalışmaları hakkında şunları söyledi:
"Sorumlu olduğumuz sınırlar içerisinde herhangi bir arızaya anında müdahale etmek için 7 gün 24 saat ekiplerimiz sahada hazır bekliyor. Tabi işin bir de bakım tarafı var, bakımlarını da düzenli olarak yapıyoruz. Gerek mesleki eğitim gerekse yüksekte çalışma eğitimi bizim için çok önemli. Ekipler tehlikeli iş kolunda çalışıyorlar. Dolayısıyla biz arkadaşlarımıza düzenli olarak eğitimler verdiriyoruz. Bu eğitimlerle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Her sene bununla ilgili ciddi bütçeler ayırıyoruz. 2020 yılında 2 milyona yakın bir eğitim bütçesi harcamıştık. Bu sene bunu yüzde 50 artırarak 3 milyona yaklaştırdık. Geçen sene 100 bin adam/saat eğitim verilmişti. Bu sene bunu da 140- 150 bin bandına çekmeye çalışıyoruz. Kış gelmeden, hava şartları olumsuzlaşmadan arkadaşlarımızı bu şartlara hazırlamamız gerekiyor. Onun için de gerekli eğitimleri veriyoruz. Sorumlu olduğumuz 7 il ve 58 ilçe var. Ekiplerimizin toplam sayısı 800 civarında, gerekli araç, gereç donanımla birlikte bu arkadaşlarımız her an sahada hazır vaziyetteler. Tabi ki görevleri sırasında çevreye de duyarlılar. Kırsalda karşılaştıkları yardıma muhtaç insan veya hayvana yardım elini uzatıyorlar."
Genel Müdür Akbaş, "Çalışanlar, ilk geldiklerinde çıkamadıkları direklerin tepesinde şimdi voleybol oynuyor. Korkarak yanına geldikleri atı dört nala sürüyor" dedi.
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