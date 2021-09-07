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Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
Arsenal'in Mısırlı orta sahası Elneny ile transfer görüşmesi yapan Galatasaray yönetimi, araya giren menajerlerin farklı tarifeleri yüzünden transferden... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:14+0300
2021-09-07T15:16+0300
yaşam
spor
mohamed elneny
galatasaray
beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapmıştı.UEFA'ya listenin verileceği son gün transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, Elneny'den vazgeçmişti. Sabah’ın aktardığına göre, bu transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü.Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon euro talep etti.William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro ve dört senelik sözleşme istedi.Burak Elmas karşı çıktıGalatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, "4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam" diyerek transferi veto etti. Öte yandan, Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralem Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.
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spor, mohamed elneny, galatasaray, beşiktaş

Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife

15:14 07.09.2021 (güncellendi: 15:16 07.09.2021)
© AFP 2021Mohamed Elneny
Mohamed Elneny - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021
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Arsenal'in Mısırlı orta sahası Elneny ile transfer görüşmesi yapan Galatasaray yönetimi, araya giren menajerlerin farklı tarifeleri yüzünden transferden vazgeçti. Mohamed Elneny'nin Beşiktaş'tan istediği ücret ile Galatasaray'dan istediği ücret arasında fark olduğu ortaya çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapmıştı.
UEFA'ya listenin verileceği son gün transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, Elneny'den vazgeçmişti. Sabah’ın aktardığına göre, bu transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü.
Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon euro talep etti.
William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro ve dört senelik sözleşme istedi.

Burak Elmas karşı çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, "4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam" diyerek transferi veto etti.
Öte yandan, Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralem Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.
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