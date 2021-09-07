https://tr.sputniknews.com/20210907/elneny-transferinde-maas-cikmazi-galatasaraya-ayri-besiktasa-ayri-tarife-1048691062.html

Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife

Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife

Arsenal'in Mısırlı orta sahası Elneny ile transfer görüşmesi yapan Galatasaray yönetimi, araya giren menajerlerin farklı tarifeleri yüzünden transferden... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:14+0300

2021-09-07T15:14+0300

2021-09-07T15:16+0300

yaşam

spor

mohamed elneny

galatasaray

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048691007_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_045af2c41e1c20a06e2e94505ee1ae32.jpg

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapmıştı.UEFA'ya listenin verileceği son gün transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, Elneny'den vazgeçmişti. Sabah’ın aktardığına göre, bu transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü.Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon euro talep etti.William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro ve dört senelik sözleşme istedi.Burak Elmas karşı çıktıGalatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, "4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam" diyerek transferi veto etti. Öte yandan, Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralem Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, mohamed elneny, galatasaray, beşiktaş