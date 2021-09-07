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Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı
Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı
ABD’de bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen haftasonu 72 bin 500 dolara (605 bin TL) satıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T21:42+0300
2021-09-07T21:46+0300
yaşam
elvis presley
saç
açık artırma
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS , Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72 bin 500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını açıkladı.Manila Bulletin'in haberine göre müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210328/elvis-presleyin-gitari-500-bin-dolara-satildi-1044137936.html
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elvis presley, saç, açık artırma

Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı

21:42 07.09.2021 (güncellendi: 21:46 07.09.2021)
© AP PhotoElvis Presley
Elvis Presley - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo
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ABD’de bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen haftasonu 72 bin 500 dolara (605 bin TL) satıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS , Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72 bin 500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını açıkladı.
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Manila Bulletin'in haberine göre müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.
Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.
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