https://tr.sputniknews.com/20210907/elvis-presleyin-kavanoz-icinde-tutulan-bir-tutam-saci-saci-72-bin-500-dolara-satildi-1048703355.html

Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı

Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı

ABD’de bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen haftasonu 72 bin 500 dolara (605 bin TL) satıldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T21:42+0300

2021-09-07T21:42+0300

2021-09-07T21:46+0300

yaşam

elvis presley

saç

açık artırma

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS , Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72 bin 500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını açıkladı.Manila Bulletin'in haberine göre müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210328/elvis-presleyin-gitari-500-bin-dolara-satildi-1044137936.html

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elvis presley, saç, açık artırma