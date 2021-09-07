https://tr.sputniknews.com/20210907/emniyetten-instagram-dolandiricilarina-karsi-uyari-1048693885.html

Emniyet'ten Instagram dolandırıcılarına karşı uyarı

Emniyet'ten Instagram dolandırıcılarına karşı uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Instagram’daki dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:22+0300

2021-09-07T16:22+0300

2021-09-07T16:22+0300

yaşam

sosyal medya

instagram

ankara emniyet müdürlüğü

dolandırıcılık

sahte

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu Instagram’daki dolandırıcılık yöntemi ile ilgili uyarıda bulundu.Twitter üzerinden yapılan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:"Dolandırıcılar, sosyal medya platformu Instagram’daki sahte destek hesabı üzerinden kullanıcılara 'Kadına şiddete hayır, paylaşmış olduğunuz içerikler telif hakkı içermektedir' şeklinde paylaşımlar gönderip, onları kullanıcı adı ve şifre bilgilerini içeren başka bir sayfaya yönlendirmektedir.Instagram'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür mesajlarla sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Sahte kampanya ve reklam linklerine tıklamamanızı ve bu linkler aracılığı ile kişisel bilgileriniz, şifre, kart ya da hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı önemle hatırlatırız."

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sosyal medya, instagram, ankara emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık, sahte