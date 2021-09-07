https://tr.sputniknews.com/20210907/en-az-bir-doz-asi-olanlar-icin-piyango-kampanyasi-1048687547.html

En az bir doz aşı olanlar için piyango kampanyası

En az bir doz aşı olanlar için piyango kampanyası

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayı teşvik etmek için piyango kampanyası başlatılmasına karar verdi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:14+0300

2021-09-07T14:14+0300

2021-09-07T14:14+0300

koronavirüs

gürcistan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, virüse karşı aşı olan vatandaşların sayısını artırmak amacıyla en az bir doz aşı olanlar için piyango kampanyası başlatılacağını belirtti.Toplantının ardından konuşan Koordinasyon Konseyi Operasyonlar Bölümü Başkanı Giorgi Ghibradze, vatandaşları Kovid-19 aşısına teşvik etmek amacıyla 13 Eylül'den itibaren piyango çekilişinin başlayacağını bildirdi.Çekilişe, en az 1. doz aşıyı olan vatandaşların katılabileceğini aktaran Ghibradze, piyango bütçesinin toplam 2 milyon 800 bin Gürcü larisi (yaklaşık 900 bin dolar) olacağını ifade etti.Paranın devlet tarafından ayrılacağı bilgisini paylaşan Ghibradze, çekilişin her gün yapılacağını söyledi.Son 24 saatte 1965 vaka tespit edildiGürcistan'da son 24 saatte 1965 kişide virüse rastlanırken, 50 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Bugüne kadar toplam 567 bin 922 vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 7 bin 917 kişi hayatını kaybetti.

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gürcistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı