https://tr.sputniknews.com/20210907/erdogan-afrikanin-sorunlarina-afrikali-kardeslerimiz-tarafindan-cozum-bulunacagina-inaniyoruz-1048700021.html

Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz

Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırladı. Erdoğan, "Afrika kıtasının sorunlarına yine Afrikalı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:19+0300

2021-09-07T19:19+0300

2021-09-07T19:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048651970_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_aa94f55f3906931b0951c4e6654987ef.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatarak, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye olarak kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrika halkı tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleri ile kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz. Yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikaları ile kıta ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık" dedi.Erdoğan, salgın döneminde Afrika'ya yardımda bulunduklarını belirterek, "Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu..

türkiye

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti