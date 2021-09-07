https://tr.sputniknews.com/20210907/erdogan-afrikanin-sorunlarina-afrikali-kardeslerimiz-tarafindan-cozum-bulunacagina-inaniyoruz-1048700021.html
Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz
Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırladı. Erdoğan, "Afrika kıtasının sorunlarına yine Afrikalı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T19:19+0300
2021-09-07T19:19+0300
2021-09-07T19:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatarak, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye olarak kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrika halkı tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleri ile kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz. Yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikaları ile kıta ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık" dedi.Erdoğan, salgın döneminde Afrika'ya yardımda bulunduklarını belirterek, "Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu..
türkiye
kongo
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recep tayyip erdoğan, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti
Erdoğan: Afrika'nın sorunlarına Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz
19:19 07.09.2021 (güncellendi: 19:29 07.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırladı. Erdoğan, "Afrika kıtasının sorunlarına yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüm bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatarak, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye olarak kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrika halkı tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleri ile kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz. Yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikaları ile kıta ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık" dedi.
Erdoğan, salgın döneminde Afrika'ya yardımda bulunduklarını belirterek, "Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.