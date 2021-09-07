https://tr.sputniknews.com/20210907/ersin-tatar-turkiye-ile-baglarinin-birakin-kopartilmasini-daha-da-pekistirilmesini-istiyoruz-1048673743.html

Ersin Tatar: Türkiye ile bağların bırakın kopartılmasını daha da pekiştirilmesini istiyoruz

Ersin Tatar: Türkiye ile bağların bırakın kopartılmasını daha da pekiştirilmesini istiyoruz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için Türkiye ile bağların daha da pekiştirilmesini... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T03:00+0300

2021-09-07T03:00+0300

2021-09-07T03:05+0300

türkiye

türkiye

kuzey kıbrıs

ersin tatar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044820543_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_3b0f80b097e463df38244fc6ca3561fa.jpg

Türkiye’de bulunan Ersin Tatar akşam saatlerinde Konya’da. Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kıbrıs’ta Türkiye ile birlikte büyük mücadele verdiklerini anlatan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, “1974’ten sonra da kendi devletimizin kökleşmesiyle, cumhuriyetimizin daha da kabul görmesiyle Kıbrıs’ta da önemli bir yapı oluşmuştur. Dolayısıyla şu anda Türk hükumetinin desteğiyle büyük bir mücadele verirken, ben bir kez daha Türkiye’ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkının varlığını, gücünü, geleceğini, bekasını tamamıyla güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için Türkiye ile bağların bırakınız kopartılmasını daha da pekiştirilmesini istiyoruz. Çünkü artık küçülen dünyada, bizlerin de bir bakıma bütün bu politikaların uygulanmasında Türkiye ile daha da yakınlaşmamız, daha da iç içe olmamız gerekiyor. Türkiye’nin başarılarından, nimetlerinden destek bulmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye ana kıta. Türkiye bugün 85 milyon, yarın 100 milyon. Böyle bir dev ülkenin yanında, küçücük bir adada Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi ancak bu ana kıtadaki güce, büyük işlere bağlıdır” dedi. Türkiye’nin her yerinde yolları, yatırımları ve her türlü teknolojiyle buradaki başarıları gördüklerini dile getiren Tatar, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210825/tatar-yillardir-kibris-cumhuriyeti-pasaportunu-kullanmadim-nerede-oldugunu-da-bilmiyorum-1048316013.html

türkiye

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kuzey kıbrıs, ersin tatar