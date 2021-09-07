https://tr.sputniknews.com/20210907/esenlerde-seyir-halindeki-araclardan-ates-actilar-1048676634.html

Esenler'de seyir halindeki araçlardan ateş açtılar

Esenler'de seyir halindeki araçlardan ateş açtılar

Esenler’de seyir halindeki iki sürücü, tabancayla ateş açarak ilerledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda park halindeki araçlar hasar gördü. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T07:54+0300

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2021-09-07T07:54+0300

türkiye

silah

araç

ateş

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Esenler'de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken tabanca ile ateş açtı. Park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet ederken, sürücüler durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalanmak için çalışma başlattı. Sokaktaki kovalamaca sırasında aracına kurşun isabet eden İbrahim Murat, "Dün akşam saat 23.00'de işten geldim arabamı park ettim. Sabah markete ekmek almaya geldim. Aynanın kırık olduğunu gördüm. Dikkat edince beş tane kurşunu almış ve arkasında da mermi izleri vardı. Görüntülere baktığım zaman bir motosikletin gittiğini ve arkadan gelen bir aracın ateş ettiğini gördüm. Bazen kendi kendime düşünüyorum Teksas'ta mı yaşıyorum diye. Bundan on gün önce de abimin aracı kurşunlandı. Her gün muhakkak bir kurşun geliyor. Havadan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor bilmiyorum ama hangi devirde yaşıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/beyoglunda-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1048309027.html

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silah, araç, ateş