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https://tr.sputniknews.com/20210907/esenyurtta-arkadasiyla-birlikte-5-erkek-tarafindan-darp-edilen-kadin-serbest-birakildilar-1048702603.html
Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar
Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar
İstanbul Esenyurt'ta, hasta ziyaretinden dönerken 5 erkek tarafından arkadaşı ile birlikte sözlü tacize uğrayan ve ardından darp edilen Nehir Gödek, o anları... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T20:52+0300
2021-09-07T20:53+0300
türkiye
saldırı
kadın cinayeti
esenyurt
kadına şiddet
kadın
mahkeme
akp
serbest
saldırgan
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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 04.00 sıralarında Nehir Gödek ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine doğru yürümeye başladı. Tam evlerinin önüne geldikleri sırada 2 genç kadın, bir otomobilin içinde bekleyen 5 kişinin sözlü şekilde tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan tacizcilere karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobilden inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan daha sonra 2 genç kadına da tekme, tokat ve yumruk ile saldırıp, saçından tutarak sürükledi. Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen Gödek’in annesi de, saldırganların darbelerine maruz kaldı.Şiddet anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saldırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer saldırganlar Mustafa G. ve Sercan Y.’yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.'Bizi darp ettiler'Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Nehir Gödek, “2 tane kız arkadaşım ile beraber hastaneden dönmüştük. Evimin önünde telefon ile görüşüyordum. Telefonu kapattıktan sonra yanıma bir araç yanaştı. Arka camları filmdi. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi vardı ve korsan taksi olduklarını söylediler. Bizi araca davet ettiler. Ben de ‘2 kişi korsan taksi mi olur?’ diyerek karşılık verdim. Sonra bana ‘Biz 8 kişi de yapıyoruz. Gelin hep birlikte yapalım’ dediler. Tabi bunu daha argo şekilde söylediler. Ben de ‘Ne diyorsunuz?’ diyerek karşılık verdim. Yediremediler, inip bizi darp ettiler. 5 erkeklerdi. Arka tarafta da 3 erkek oturuyordu. Darp edip, kaçtılar. Sonrasında ben eve çıktım. Karakola gitmek için tekrar aşağı indim. O sırada polisler bizi almaya geliyorlardı. Bu kişiler aynı araba ile 2 kişi birden geldiler. Diğer 3 kişi yoktu. Polislere arabanın aynı araba olduğunu söyledim. Polisler bizim sitenin önünde arabayı yakaladı” dedi.'Annemin boğazını sıktı'Saldırganlardan birinin annesinin boğazını sıktığını söyleyen Gödek, “Annem olanları görünce aşağı indi. Bunlar da üstüne saldırmaya çalıştı. Sonrasında polis araya girdi. Annem bir şey yapmadı ama çocuk annemin boğazını sıktı. Annemin boğazı kan topladı. Polisin yanında bana tehdit eder gibi bakışlar, kafa sallamalar, giderken el hareketi çekmeler, karakolda da suratıma bakıp gülmeler, tahrik edici hareketler yaptılar. Şu anda serbest bırakıldılar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bugün ben böyle oldum ancak yarın başkasının başına da gelebilir” ifadelerini kullandı.'İmdat diye bağırdım ama kimse duymadı'İmdat çığlıklarına karşılık alamadığını ifade eden Gödek, “Bugüne kadar ben hep ‘Bana bir şey olmaz. Ben karşılığını veririm’ derdim. Hiçbir şey yapamıyorsam ‘İmdat’ diye bağırıp kendimi kurtarırım diye düşünürdüm. Öyle olmadı. İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı. Sesimi duymak isteyenler var. Lütfen yanımda olsunlar. Canımın tehlikede olduğunun farkındayım” diye konuştu.
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saldırı, kadın cinayeti, esenyurt, kadına şiddet, kadın, mahkeme, akp, serbest, saldırgan, erkek, serbest bırakma

Esenyurt’ta arkadaşıyla birlikte 5 erkek tarafından taciz ve darp edilen kadın: Serbest bırakıldılar

20:52 07.09.2021 (güncellendi: 20:53 07.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterKadına şiddete hayır pankartı
Kadına şiddete hayır pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Esenyurt'ta, hasta ziyaretinden dönerken 5 erkek tarafından arkadaşı ile birlikte sözlü tacize uğrayan ve ardından darp edilen Nehir Gödek, o anları anlattı. Gödek, "İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı" dedi.
Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 04.00 sıralarında Nehir Gödek ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine doğru yürümeye başladı.
Tam evlerinin önüne geldikleri sırada 2 genç kadın, bir otomobilin içinde bekleyen 5 kişinin sözlü şekilde tacizine maruz kaldı. Kadınlar kendilerine laf atan tacizcilere karşılık verdi. 5 kişi daha sonra otomobilden inerek, Nehir Gödek ve arkadaşını darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan daha sonra 2 genç kadına da tekme, tokat ve yumruk ile saldırıp, saçından tutarak sürükledi. Ayrıca kavgayı ayırmak için gelen Gödek’in annesi de, saldırganların darbelerine maruz kaldı.
Şiddet anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 5 saldırgandan yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Diğer saldırganlar Mustafa G. ve Sercan Y.’yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

'Bizi darp ettiler'

Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Nehir Gödek, “2 tane kız arkadaşım ile beraber hastaneden dönmüştük. Evimin önünde telefon ile görüşüyordum. Telefonu kapattıktan sonra yanıma bir araç yanaştı. Arka camları filmdi. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi vardı ve korsan taksi olduklarını söylediler. Bizi araca davet ettiler. Ben de ‘2 kişi korsan taksi mi olur?’ diyerek karşılık verdim. Sonra bana ‘Biz 8 kişi de yapıyoruz. Gelin hep birlikte yapalım’ dediler. Tabi bunu daha argo şekilde söylediler. Ben de ‘Ne diyorsunuz?’ diyerek karşılık verdim. Yediremediler, inip bizi darp ettiler. 5 erkeklerdi. Arka tarafta da 3 erkek oturuyordu. Darp edip, kaçtılar. Sonrasında ben eve çıktım. Karakola gitmek için tekrar aşağı indim. O sırada polisler bizi almaya geliyorlardı. Bu kişiler aynı araba ile 2 kişi birden geldiler. Diğer 3 kişi yoktu. Polislere arabanın aynı araba olduğunu söyledim. Polisler bizim sitenin önünde arabayı yakaladı” dedi.

'Annemin boğazını sıktı'

Saldırganlardan birinin annesinin boğazını sıktığını söyleyen Gödek, “Annem olanları görünce aşağı indi. Bunlar da üstüne saldırmaya çalıştı. Sonrasında polis araya girdi. Annem bir şey yapmadı ama çocuk annemin boğazını sıktı. Annemin boğazı kan topladı. Polisin yanında bana tehdit eder gibi bakışlar, kafa sallamalar, giderken el hareketi çekmeler, karakolda da suratıma bakıp gülmeler, tahrik edici hareketler yaptılar. Şu anda serbest bırakıldılar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bugün ben böyle oldum ancak yarın başkasının başına da gelebilir” ifadelerini kullandı.

'İmdat diye bağırdım ama kimse duymadı'

İmdat çığlıklarına karşılık alamadığını ifade eden Gödek, “Bugüne kadar ben hep ‘Bana bir şey olmaz. Ben karşılığını veririm’ derdim. Hiçbir şey yapamıyorsam ‘İmdat’ diye bağırıp kendimi kurtarırım diye düşünürdüm. Öyle olmadı. İmdat diye bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Duydular ama gelmediler. Herkes kulağını kapattı. Sesimi duymak isteyenler var. Lütfen yanımda olsunlar. Canımın tehlikede olduğunun farkındayım” diye konuştu.
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