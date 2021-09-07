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Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:29+0300
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türkiye
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yunanistan
sayıştay
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü. Bu sırada Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I. sınırda yakalandı.
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türkiye, yunanistan, sayıştay, fetö, sınır

Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

13:29 07.09.2021
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü.
Bu sırada Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I. sınırda yakalandı.
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