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Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:29+0300
2021-09-07T13:29+0300
2021-09-07T13:29+0300
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü. Bu sırada Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I. sınırda yakalandı.
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Eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü.
Bu sırada
Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I. sınırda yakalandı.