https://tr.sputniknews.com/20210907/fatih-terim-dorduncu-kez-dede-oluyor-1048695805.html

Fatih Terim dördüncü kez dede oluyor

Fatih Terim dördüncü kez dede oluyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin'den müjde geldi. Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olacağını açıkladı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T17:14+0300

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yaşam

fatih terim

hamilelik

dede

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Fatih Terim'in kızı, Merve Terim, 2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Çift, 2014 yılında Yaman adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı.Merve Terim Çetin, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.‘En çok anne olmayı sevdim’Snob Magazin'in aktardığına göre, duygularını ifade eden Merve Terim Çetin, "Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor" dedi.‘Endişelerim yoğun...’Sözlerini sürdüren Merve Terim Çetin, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime inanıyorum. Beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dördüncü kez dede olmak için artık gün sayıyor.Terim'in Naz, Nil ve Yaman adında 3 torunu bulunuyordu.

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fatih terim, hamilelik, dede