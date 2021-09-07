https://tr.sputniknews.com/20210907/feto-itirafcisi-eski-kara-harp-okulu-ogrencisi-sevgilim-oldugu-icin-okulu-biraktirdilar-1048687872.html

FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar

FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi: Sevgilim olduğu için okulu bıraktırdılar

FETÖ itirafçısı eski Kara Harp Okulu öğrencisi, okulda sevgilisi olduğu gerekçesiyle kendisine mobbing uygulandığını ve bu nedenle okulu bırakmak zorunda... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:28+0300

2021-09-07T14:28+0300

2021-09-07T14:28+0300

türkiye

fetö

kara harp okulu

sevgili

kız arkadaş

harp okulu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda yer alan şüphelilerle sabit hat ve ankesörlü telefonlar ile ardışık görüşmeleri tespit edilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi Meltem K., haziran ayında operasyonla gözaltına alındı.İfadesinde, örgütle 2014 yılından sonra irtibatı olmadığını ileri süren Meltem K., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı oldu. Meltem K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.‘Eğlenceli aktivitelerle bağlıyorlardı’Meltem K. hakkında, soruşturma tamamlanırken 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Meltem K.'nin itirafları yer aldı. Meltem K., 2012 yılında Kara Harp Okulu'nu kazandığını, örgüt ile Ankara'da lise 2. sınıftayken arkadaşı aracılığıyla tanıştığını, örgüte ait yurtlarda kalmaya başladıktan sonra 'Çetele' adı verilen programa göre hareket ettiklerini, bu program kapsamında ders, dinlenme, aktivite saatlerinin belli olduğunu söyledi. Meltem K., örgütün, yeni katılanları eğlenceli aktivitelerle zamanla kendine bağladığını, bir zaman sonra da sorumluluk vererek ayrılmalarını imkansız hale getirdiğini söyledi.‘Örgütün en özel evlerinde kaldım’Meltem K., lise hayatı boyunca kendisiyle 'mahrem yapılanma'da yer alan farklı 'abla'ların ilgilendiğini ve bu dönemde Kara Harp Okulu'na yönlendirildiğini belirtip, "Ankara'da farklı semtlerde örgüte ait evler vardı. Bunlar mesleklere göre değişiyordu. Ben sınava hazırlanırken Cebeci'de 'hukukçu evi' olarak bilinen ve hukuk fakültesinde okuyan kişilerin kaldığı evlerde kaldım. Bu evlerin bazı kuralları vardı. Örgütün en özel ve tedbirin üst seviyede olduğu evlerdendi. Bu evde herkes kendi telefonlarını kullanıyordu. Eve giriş ve çıkışlar tek tek yapılıyordu. Ayrıca kıyafetlerimiz dikkat çekecek kadar açık veya kapalı olmayacaktı" dedi.‘Okulu 14. yedek olmama rağmen kazandım’Sınav öncesi kendisiyle tanıştırılan ve sonradan Kara Harp Okulu’nda 'sorumlu abi' olduğunu öğrendiği kişinin 'Sınava girmekte kararlı mısınız? Fedakarlıklarınız olacak, hizmet sizden birçok şey bekleyecek' konuşmaları yaptığını anlatan Meltem K., şunları kaydetti:‘İstedikleri gibi davranmadığım için mobbing uygulandı’Kara Harp Okulu’na başladığında 'sorumlu mahrem abla'nın da değiştiğini belirten Meltem K., "Yapım gereği okulda çok çabuk kaynaştığım birçok arkadaşım vardı ve bunların çoğu erkekti. Bu durum bir şekilde 'mahrem abla'nın kulağına gitmiş. Zira örgütün okul içindeki erkek öğrenci yapılanması da bir şekilde bu haberleri hizmet içine aktarıyordu. Bu şikayetler üzerine beni birçok defa uyardılar. Bu olaylar nedeniyle ailem de benim artık bu insanlar ile görüşmemi istemiyordu. Arkadaşımla görüşmeyi kesmediğim ve istedikleri gibi davranmadığım için beni odasına çağıran takım komutanı olan kadın teğmen çok ağır laflar söyledi. Akabinde okuldaki üsteğmenin de bana karşı tavrı değişti ve çok ağır mobbing uyguladı. Örgütün istediği gibi davranmadığım için sevgilim olduğu gerekçesiyle 'Buradaki hizmetin bitti' denilerek mobbing uygulandı. Yapılan baskılara dayanamayarak okulu bırakmak zorunda kaldım. Bu olay nedeniyle adı geçen ve bunlarla hiçbir ilgisi olmayan erkek arkadaşımın da birçok psikolojik işkenceye maruz kaldığını öğrendim" dedi.‘'Hizmetin bitti' diyerek ayrılmamı istediler’Son olarak 'örgüt ablası' tarafından götürüldüğü evde kendisinden okulu bırakmasının istendiğini söyleyen Meltem K., şunları kaydetti:

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