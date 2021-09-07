https://tr.sputniknews.com/20210907/fetonun-aranan-kadin-suphelisi-gaybubet-evinde-yakalandi-1048672676.html

FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

FETÖ’nün aranan kadın şüphelisi gaybubet evinde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gaybubet evinde gözaltına alınan Esmehan Demirhan, 17 günlük karantina süreci... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T01:44+0300

2021-09-07T01:44+0300

2021-09-07T01:44+0300

türkiye

istanbul

operasyon

fetö

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ve 4 farklı telefon üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen Demirhan’ın Pendik’te bir gaybubet evinde saklandığını belirledi.Söz konusu adrese 20 Ağustos’ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelinin 17-25 Aralık sürecinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nde görevli olan ve müebbet hapis cezası alan komiser Mustafa Demirhan’ın eşi olan Esmehan Demirhan’ı yakaladı.Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Demirhan, 17 günlük tedavi ve karantina süreci sonrası emniyete getirildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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istanbul, operasyon, fetö