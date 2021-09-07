FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı

FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ne olmuş? 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.
FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ne olmuş?
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngilterePremier Lig'de forma giyen vebu ülkeden dönen 4 Arjantinlioyuncuyu (Emiliano Martinez,Giovani Lo Celso, Cristian Romero,Emiliano Buendia) karantina kurallarınauymadıkları gerekçesiyle sınırdışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.