https://tr.sputniknews.com/20210907/fifa-brezilya---arjantin-maci-sonrasi-disiplin-sorusturmasi-baslatti-1048701256.html

FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı

FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı

FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T19:53+0300

2021-09-07T19:53+0300

2021-09-07T19:53+0300

brezilya

fifa

arjantin

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FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ne olmuş? 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.

brezilya

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brezilya, fifa, arjantin