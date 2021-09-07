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FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı
FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
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brezilya
fifa
arjantin
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FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ne olmuş? 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.
brezilya
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brezilya, fifa, arjantin

FIFA, Brezilya - Arjantin maçı sonrası disiplin soruşturması başlattı

19:53 07.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / AMANDA PEROBELLI
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FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.
FIFA, olaylı Brezilya-Arjantin karşılaşması ardından her iki takımın federasyonuna da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ne olmuş?

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve bu ülkeden dönen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Buendia) karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.
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