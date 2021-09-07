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FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti
FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 23 Ağustos’ta gerçekleştiği bildirilen Kırım’daki doğalgaz boru hattı patlamasının Ukrayna istihbaratı tarafından organize... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:51+0300
2021-09-07T11:50+0300
dünya
rusya
operasyon
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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FSB’den yapılan açıklamada, “Sabotajın, Kırım-Tatar Meclisi’nin katılımıyla, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’ne bağlı bölge alt birliği, Tavrida operasyon servisi tarafından organize edildiği tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda’nın Telegram hesabındaki açıklamaya göre FSB sabotajın gerçekleştirildiği yerin ve faillerinin videosunu da paylaştı.Görüntülerdeki kişinin 1989 doğumlu Asan Ahmetov olduğu belirtiliyor. Olayda yer alan diğer kişinin ise 1996 doğumlu Aziz Ahmetov olduğu kaydediliyor. Aziz Ahmetov da yaptıkları hazırlıkları ve sabotajı gerçekleştirdiklerini anlatıyor.Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 23 Ağustos’ta yarımadanın dağlık bölgesinde bir boru hattına zarar verildiğini bildirmişti. Perevlnoe köyü ve bir askeri birime gaz tedariği için kullanılan boru hattı ertesi gün onarılmıştı. Dün de mahkeme tarafından dört zanlının tutuklanması kararı verilmişti.FSB geçen hafta Kırım-Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celalov’u aracılık yaptığı, Asan ve Aziz Ahmetov isimli kişileri de sabotaj gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.Kırım-Tatar Meclisi’nin yöneticilerinden birinin talimatıyla Ahmetov haziranda Ukrayna’ya gitmiş ve orada patlayıcılar konusunda eğitilmişti. Patlamayı düzenlemeleri karşılığında 2 bin dolar vaat edilmişti. Eylemin Ukrayna Bağımsızlık Günü ile denk getirilmesi planlanıyordu.
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rusya, operasyon, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

FSB: Ukrayna istihbaratı Kırım’da gerçekleştirilen boru hattı patlamasını organize etti

11:51 07.09.2021
© ФСБ РФ / Fotoğraf bankasına girFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 23 Ağustos’ta gerçekleştiği bildirilen Kırım’daki doğalgaz boru hattı patlamasının Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği açıklamasını yaptı.
FSB’den yapılan açıklamada, “Sabotajın, Kırım-Tatar Meclisi’nin katılımıyla, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’ne bağlı bölge alt birliği, Tavrida operasyon servisi tarafından organize edildiği tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda’nın Telegram hesabındaki açıklamaya göre FSB sabotajın gerçekleştirildiği yerin ve faillerinin videosunu da paylaştı.
Görüntülerdeki kişinin 1989 doğumlu Asan Ahmetov olduğu belirtiliyor. Olayda yer alan diğer kişinin ise 1996 doğumlu Aziz Ahmetov olduğu kaydediliyor. Aziz Ahmetov da yaptıkları hazırlıkları ve sabotajı gerçekleştirdiklerini anlatıyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı daha önce kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 23 Ağustos’ta yarımadanın dağlık bölgesinde bir boru hattına zarar verildiğini bildirmişti. Perevlnoe köyü ve bir askeri birime gaz tedariği için kullanılan boru hattı ertesi gün onarılmıştı. Dün de mahkeme tarafından dört zanlının tutuklanması kararı verilmişti.
FSB geçen hafta Kırım-Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celalov’u aracılık yaptığı, Asan ve Aziz Ahmetov isimli kişileri de sabotaj gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.
Kırım-Tatar Meclisi’nin yöneticilerinden birinin talimatıyla Ahmetov haziranda Ukrayna’ya gitmiş ve orada patlayıcılar konusunda eğitilmişti. Patlamayı düzenlemeleri karşılığında 2 bin dolar vaat edilmişti. Eylemin Ukrayna Bağımsızlık Günü ile denk getirilmesi planlanıyordu.
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