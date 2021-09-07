https://tr.sputniknews.com/20210907/goztepede-teknik-direktor-sorunu-cozume-kavusuyor-maestro-ile-prensipte-anlasildi-1048695059.html

Göztepe'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor: Maestro ile prensipte anlaşıldı

Göztepe'de teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor: Maestro ile prensipte anlaşıldı

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi. Sarı-kırmızılılar... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:51+0300

2021-09-07T16:51+0300

2021-09-07T16:56+0300

yaşam

spor

göztepe

teknik direktör

mehmet sepil

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Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, göztepe, teknik direktör, mehmet sepil