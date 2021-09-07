Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210907/hakimlik-ve-savcilik-sinav-sorularinin-sizdirilmasina-iliskin-25-gozalti--1048678673.html
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T10:05+0300
2021-09-07T10:05+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
sınav
soruşturma
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044726232_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4a8bf543f2669a1e91586489ba23e8d8.jpg
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044726232_144:0:893:562_1920x0_80_0_0_1bccdb1165c3ed8658cf98ceb2c1fca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, sınav, soruşturma, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı

10:05 07.09.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:22Washington, Taliban hükümetini tanıyacak mı?: Biden'e göre 'o noktaya daha çok var'
10:16İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor
10:09Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek
10:05Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
10:00Bazı ev sahipleri mahkemenin yolunu tuttu: Kira davalarında büyük artış
09:49Özel uçakla İstanbul'a gelen Sadi Kaddafi'nin ilk görüntüsü paylaşıldı
09:44Öğrenci yurtları için başvurular başladı
09:43Metiner'den Cumhur İttifakı’na: Tuzağa düşmemek lazım
09:42Peru’da Sputnik V üretimi için fabrika kurulacak
09:25İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:23PCR şartına uymayanlar için ‘tazminat’ tartışması
09:23Selvi: Sosyal medya için Singapur modeli de mercek altına alındı
09:16THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: 'Yangınlarda lince kurban edildim'
08:56Tom Cruise’ın çalınan aracında yeni filminin kopyası olduğu açıklandı
08:34Ukraynalı modelin ölümünde dosya kapandı
08:0240 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı
07:54Esenler'de seyir halindeki araçlardan ateş açtılar
07:38Eşinin ve öz babasının 20 yıllık ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı
07:05Washington'dan Teksas'taki kürtaj yasağıyla ilgili açıklama: 'Müsamaha gösterilmeyecek'
06:59İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı