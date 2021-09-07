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https://tr.sputniknews.com/20210907/hakimlik-ve-savcilik-sinav-sorularinin-sizdirilmasina-iliskin-25-gozalti--1048678673.html
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T10:05+0300
2021-09-07T10:05+0300
2021-09-07T10:05+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
sınav
soruşturma
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, sınav, soruşturma, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada,
FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda,
sınav sorularını
alarak
hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen
20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında
Ankara
merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.