https://tr.sputniknews.com/20210907/ibb-tarihinde-bir-ilk-kadin-itfaiyeciler-is-basinda-1048703719.html

İBB tarihinde bir ilk: Kadın itfaiyeciler iş başında

İBB tarihinde bir ilk: Kadın itfaiyeciler iş başında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi'ne 37 kadın itfaiye eri dahil oluyor. İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın erleri yaklaşık 5 aylık... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T22:23+0300

2021-09-07T22:23+0300

2021-09-07T22:30+0300

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kadın

itfaiyeci

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İBB İstanbul İtfaiyesi tarafından verilen bilgiye göre kuruluşunun 306’ıncı yıl dönümünde İstanbul İtfaiyesi’nin kabul eden İmamoğlu, “Kadının da her görevi yapabilecek, yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan, -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız” diye konuşmuştu.'Babası evde parkur kurdu'İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın erlerinden Guzide Sağırdak, Denizli’den geldiğini söyledi. 2016 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Sağırdak, kendi alanında iş bulamadığı için İstanbul İtfaiyesi alımlarına başvurduğunu belirtti. Bu konuda en çok babasından destek gördüğünü ifade eden Sağırdak, itfaiye eri olabilmek için babasının evde parkur kurduğunu ve sınavlara öyle hazırlandığını anlattı. Güzide Sağırdak şöyle konuştu: Yeni kadın erleri ile İstanbul İtfaiyesi’nin gücüne güç kattığını kaydeden İBB İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, “Yangın söndürme hortumunu kullanırken fiziksel güç tabi ki önemli; çünkü tazyikli su veriliyor ama bunun arkasında duran yardımcılar var ve en önde durup ‘kolcu’ olmak zorunda değil. Yani demem o ki; işimiz belli bir fiziksel güç ve bilgi birikimi ile kadınların üstesinden gelebileceği bir şey” diye konuştu.'Sözlü mülakat yapmadık'İtfaiye Eğitmeni Kani Yılmaz ise “Liyakat esaslarına uymak için sözlü mülakat yapmadık, doğrudan yazılı ve parkur sınavlarının ortalamasına göre alım yaptık. Kadın itfaiye erlerimiz temel eğitim kapsamında; ilk yardım, yangına müdahale, iş güvenliği, söndürme ve kurtarma ekipmanları, tehlikeli maddeler gibi konularda eğitimlerini tamamladı. Burada, acil durumlarda, trafik kurallarına uymadan ancak vatandaşın can güvenliğini de sağlayarak olay yerine nasıl hızlı gidileceğini öğretiyoruz” dedi.Kadın itfaiye eri alımı için ilk adım Şubat 2021’de atıldı. Toplamda, 250 kişilik itfaiye eri alımında kadın adaylar için 50 kişilik kontenjan ayrıldı. e-Devlet üzerinden bin 179 kadın aday başvurdu. Yazılı ve uygulamalı sınav sonrası yapılan başarı sıralamasına göre ise 38 kadın aday atanmaya hak kazandı (1 kişi devam etmedi). Kadın İtfaiye erleri “Temel İtfaiye Er Eğitimi” kapsamında yaklaşık 560 saatlik eğitim aldı.

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