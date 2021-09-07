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İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
Erzurum'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T03:49+0300
2021-09-07T03:49+0300
yaşam
koyun
kaza
telef
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Serdar Atasoy yönetimindeki otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki otomobil, Serdar Atasoy’un acına çarptı. Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.'Ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı'Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi:Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara’dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" diye konuştu.
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koyun, kaza, telef

İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü

03:49 07.09.2021
© DHAİki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Erzurum'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40 koyun öldü.
Serdar Atasoy yönetimindeki otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki otomobil, Serdar Atasoy’un acına çarptı. Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.

'Ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı'

Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yine de son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum."

Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara’dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" diye konuştu.
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