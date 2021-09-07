https://tr.sputniknews.com/20210907/iki-otomobil-koyun-surune-daldi-40-koyun-oldu-1048674442.html

İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü

İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü

Erzurum'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T03:49+0300

2021-09-07T03:49+0300

2021-09-07T03:49+0300

yaşam

koyun

kaza

telef

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Serdar Atasoy yönetimindeki otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki otomobil, Serdar Atasoy’un acına çarptı. Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.'Ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı'Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi:Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara’dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" diye konuştu.

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koyun, kaza, telef