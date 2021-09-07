https://tr.sputniknews.com/20210907/iskide-yuzde-1562-zam-teklifi-kabul-edildi-1048697842.html

İSKİ'de yüzde 15.62 zam teklifi kabul edildi

İSKİ'de yüzde 15.62 zam teklifi kabul edildi

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T18:05+0300

2021-09-07T18:05+0300

2021-09-07T18:15+0300

iski

su

zam

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

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iski, su, zam