https://tr.sputniknews.com/20210907/istanbulda-kadinlara-taciz-ve-saldiri-sacindan-tutup-suruklemeye-calisti-1048676236.html
İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı
İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı
Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan kadınlar, bir grup erkek tarafından darp edildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T06:59+0300
2021-09-07T06:59+0300
2021-09-07T06:58+0300
yaşam
istanbul
saldırı
esenyurt
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043903401_0:25:1125:657_1920x0_80_0_0_d881d45ad9f7a1931ce2d414df474a90.jpg
İstanbul Esenyurt'ya yaşanan oalyda, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen bir grubun sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunanlar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla grup arasındaki tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Erkeklerden bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü ve saçından tutup sürüklemeye çalıştı. Kavgayı ayırmak isteyen anneye de saldırıKavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.’nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgayı ayırmak istedi. Gruptakiler ise anne Aslı A.’ya da yumruk atarak yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan erkekleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210824/a-101de-bolge-sorumlusundan-kadin-calisana-saldiri--1048292622.html
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043903401_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_e94b2f6c19533688e491a1746d415e92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, saldırı, esenyurt, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz
İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı
Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan kadınlar, bir grup erkek tarafından darp edildi.
İstanbul Esenyurt'ya yaşanan oalyda, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen bir grubun sözlü tacizine maruz kaldı.
Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunanlar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla grup arasındaki tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Erkeklerden bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü ve saçından tutup sürüklemeye çalıştı.
Kavgayı ayırmak isteyen anneye de saldırı
Kavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.’nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgayı ayırmak istedi. Gruptakiler ise anne Aslı A.’ya da yumruk atarak yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan erkekleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.