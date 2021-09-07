https://tr.sputniknews.com/20210907/istanbulda-kadinlara-taciz-ve-saldiri-sacindan-tutup-suruklemeye-calisti-1048676236.html

İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı

İstanbul'da kadınlara taciz ve saldırı: Saçından tutup sürüklemeye çalıştı

Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan kadınlar, bir grup erkek tarafından darp edildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T06:59+0300

2021-09-07T06:59+0300

2021-09-07T06:58+0300

yaşam

istanbul

saldırı

esenyurt

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına yönelik taciz

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İstanbul Esenyurt'ya yaşanan oalyda, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen bir grubun sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunanlar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla grup arasındaki tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Erkeklerden bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü ve saçından tutup sürüklemeye çalıştı. Kavgayı ayırmak isteyen anneye de saldırıKavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.’nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgayı ayırmak istedi. Gruptakiler ise anne Aslı A.’ya da yumruk atarak yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan erkekleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210824/a-101de-bolge-sorumlusundan-kadin-calisana-saldiri--1048292622.html

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istanbul, saldırı, esenyurt, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz