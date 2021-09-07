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İsveç 'AB ordusu' planına soğuk bakıyor
İsveç 'AB ordusu' planına soğuk bakıyor
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planına ilişkin, "Bu planı sorunları... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T02:56+0300
2021-09-07T02:56+0300
dünya
abd
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ordu
isveç
stratejik pusula
avrupa birliği
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Bakan Hultqvist, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Stratejik Pusula' planı çerçevesinde "AB'nin ortak askeri güç oluşturması" önerisini değerlendirdi.Hultqvist, ABD ile askeri işbirliğinin AB'nin belkemiği olduğunu belirterek, "ABD ile işbirliğinin ve transatlantik bağlantının Avrupa'nın geleceği için hala çok önemli olduğuna inanıyorum. AB'nin askeri gücünü oluşturma planını, sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu."Stratejik Pusula" 16 Kasım'da görüşülecek'Stratejik Pusula'nın, AB'nin askeri anlamda gelecekteki hedeflerini, stratejik planlarını, kendisine yönelik tehditleri içeren bir askeri strateji belgesi olması isteniyor.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 'Stratejik Pusula'nın hazırlanmasında omurgayı oluşturacak belge ise AB'nin "tehdit analizi" raporu olacak. Bu gizli rapor, AB üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarının tehdit değerlendirmelerinden oluşuyor. Ancak her AB üyesinin tehdit algısı farklı olduğundan henüz mutabakata varılmış değil.AB'nin Stratejik Pusula oluşturmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri "Avrupa'nın güvenliğinde özerklik" istemesi.ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak isteyen AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.Stratejik Pusula adlı rapordaki öneri 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde ele alınacak.
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abd, nato, ordu, isveç, stratejik pusula, avrupa birliği

İsveç 'AB ordusu' planına soğuk bakıyor

02:56 07.09.2021
© Fotoğraf : Joakim Elovsson / Försvarsmaktenİsveç ordusu
İsveç ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© Fotoğraf : Joakim Elovsson / Försvarsmakten
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İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'ye bağımlı kalmamak için kendi askeri gücünü kurma planına ilişkin, "Bu planı sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Hultqvist, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Stratejik Pusula' planı çerçevesinde "AB'nin ortak askeri güç oluşturması" önerisini değerlendirdi.
Hultqvist, ABD ile askeri işbirliğinin AB'nin belkemiği olduğunu belirterek, "ABD ile işbirliğinin ve transatlantik bağlantının Avrupa'nın geleceği için hala çok önemli olduğuna inanıyorum. AB'nin askeri gücünü oluşturma planını, sorunları çözmenin ana yolu olarak görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik Pusula" 16 Kasım'da görüşülecek

'Stratejik Pusula'nın, AB'nin askeri anlamda gelecekteki hedeflerini, stratejik planlarını, kendisine yönelik tehditleri içeren bir askeri strateji belgesi olması isteniyor.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 'Stratejik Pusula'nın hazırlanmasında omurgayı oluşturacak belge ise AB'nin "tehdit analizi" raporu olacak. Bu gizli rapor, AB üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarının tehdit değerlendirmelerinden oluşuyor. Ancak her AB üyesinin tehdit algısı farklı olduğundan henüz mutabakata varılmış değil.
AB'nin Stratejik Pusula oluşturmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri "Avrupa'nın güvenliğinde özerklik" istemesi.
ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak isteyen AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.
Stratejik Pusula adlı rapordaki öneri 16 Kasım'da Avrupa Konseyi'nde ele alınacak.
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