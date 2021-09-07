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İtalyan basınından üç yıldır bileği bükülmeyen 'Gök mavililer'e övgü
İtalyan basınından üç yıldır bileği bükülmeyen 'Gök mavililer'e övgü
Futbolda İtalya Milli Takımı, özel ve resmi müsabakalar dahil olmak üzere erişilmesi güç bir başarıya imza atarak yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. İtalyan... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T01:55+0300
2021-09-07T01:55+0300
yaşam
italya
futbol
roberto mancini
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün İsviçre'ye konuk olan İtalya, çok sayıda gol pozisyonu ve bir penaltı değerlendiremeyerek 0-0 beraberlikle ayrıldığı maçtan ilginç bir rekorun sahibi olarak döndü.Resmi ve özel müsabakalar dahil olmak üzere en son 10 Eylül 2018'de Portekiz ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde rakibine tek golle boyun eğen İtalya, dünkü karşılaşmayla beraber yenilmezlik serisini 36 maça yükseltti.'Gök mavililer' olarak anılan İtalya Milli Takımı, seriyi 36 müsabakaya çıkartarak, Brezilya'nın 1993-1996, İspanya'nın da 2007-2009 arasında elde ettiği 35 maçlık yenilmezlik serilerini tarihin tozlu sayfaları arasına gönderdi.İtalyanlar, mağlubiyet yüzü görmedikleri yaklaşık 3 yıl boyunca; 6 hazırlık, 8 UEFA Uluslar Ligi, 10 Avrupa Şampiyonası eleme grubu, 7 Avrupa Şampiyonası ve 5 de Dünya Kupası eleme grubu maçı oynadı.Bu 36 maçlık seride, "Gök mavililer"in boynunu bükemeyen ekipler arasında İngiltere, İspanya, Belçika, Türkiye, Hollanda gibi takımlar da bulunuyor.İtalya Milli Takımı, bu süre zarfında 88 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki 'Gök mavililer', yenilmezlik serisini haziran ve temmuz aylarında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanarak ayrıca taçlandırmış oldu.Capello: 36 maçlık yenilmezlik serisi alkışlanacak bir şeyİtalyan spor basını, dün İsviçre ile deplasmanda oynanan ve golsüz sona eren maçta, "Gök mavililer"in penaltı dahil pek çok gol fırsatını harcadığını bununla beraber yenilmezlik serisini 36 maça yükselttiğini yazdı.Corriere dello Sport, İtalya'nın İsviçre'ye gol atmakta güçlük çektiğini belirtirken, "Gök mavililer için özel bir zaman ama bu sefer 3 ay önceki ne istiyorlarsa yapabildikleri bir sihirli dokunuşları yok. Bazı koşullarda daha fazla berraklık ve güven gerekiyor." ifadelerini kullandı.Gazetede, teknik direktör Mancini'nin dünkü maç özelinde gelen yenilmezlik rekorundan ziyade kaçan gol fırsatlarına ilişkin rahatsızlığını gizlemediğini belirtti.La Gazzetta dello Sport'ta da İtalya'nın gol bulmakta zorlandığına ve üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldığına dikkat çekildi.Yenilmezlik serisinin İtalya'nın oyunu domine etmesine yetmediği, "Gök mavililer"in penaltı kaçırmak dahil yanlış yapabileceği her şeyde yanlış yaptığı yazıldı.Deneyimli İtalyan teknik direktör Fabio Capello da gazeteye yazdığı görüşünde, 36 maçlık yenilmezlik serisinin alkışlanacak bir şey olduğunu belirtti.Capello, şu değerlendirmede bulundu:"Bir şeyin altını çizmekte fayda var; Mancini, 'Gök mavililer'e Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları tüm iyi şeyleri unutmaları gerektiğini söylemekle iyi yapıyor. Şu andan itibaren bütün rakipler, bize karşı daha kararlı oynayacak çünkü bize artık yenilmesi gereken takım gözüyle bakacaklar. Bu İtalya takımı, her şeyi tam olduğunda parlamaya devam edecek tüm kalitelere sahip."Tuttosport gazetesi de "İtalya'dan rekor ama artık kazanmak gerek" manşetiyle "Gök mavililer"in dün İsviçre ile berabere kaldığını okuyucularına aktardı.
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italya, futbol, roberto mancini

İtalyan basınından üç yıldır bileği bükülmeyen 'Gök mavililer'e övgü

01:55 07.09.2021
© AAİtalya, şampiyon, EURO 2020
İtalya, şampiyon, EURO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Futbolda İtalya Milli Takımı, özel ve resmi müsabakalar dahil olmak üzere erişilmesi güç bir başarıya imza atarak yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. İtalyan basını başta teknik direktör Roberto Mancini olmak üzere takma övgüler yağdırdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün İsviçre'ye konuk olan İtalya, çok sayıda gol pozisyonu ve bir penaltı değerlendiremeyerek 0-0 beraberlikle ayrıldığı maçtan ilginç bir rekorun sahibi olarak döndü.
Resmi ve özel müsabakalar dahil olmak üzere en son 10 Eylül 2018'de Portekiz ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde rakibine tek golle boyun eğen İtalya, dünkü karşılaşmayla beraber yenilmezlik serisini 36 maça yükseltti.
'Gök mavililer' olarak anılan İtalya Milli Takımı, seriyi 36 müsabakaya çıkartarak, Brezilya'nın 1993-1996, İspanya'nın da 2007-2009 arasında elde ettiği 35 maçlık yenilmezlik serilerini tarihin tozlu sayfaları arasına gönderdi.
İtalyanlar, mağlubiyet yüzü görmedikleri yaklaşık 3 yıl boyunca; 6 hazırlık, 8 UEFA Uluslar Ligi, 10 Avrupa Şampiyonası eleme grubu, 7 Avrupa Şampiyonası ve 5 de Dünya Kupası eleme grubu maçı oynadı.
Bu 36 maçlık seride, "Gök mavililer"in boynunu bükemeyen ekipler arasında İngiltere, İspanya, Belçika, Türkiye, Hollanda gibi takımlar da bulunuyor.
İtalya Milli Takımı, bu süre zarfında 88 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki 'Gök mavililer', yenilmezlik serisini haziran ve temmuz aylarında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanarak ayrıca taçlandırmış oldu.

Capello: 36 maçlık yenilmezlik serisi alkışlanacak bir şey

İtalyan spor basını, dün İsviçre ile deplasmanda oynanan ve golsüz sona eren maçta, "Gök mavililer"in penaltı dahil pek çok gol fırsatını harcadığını bununla beraber yenilmezlik serisini 36 maça yükselttiğini yazdı.
Corriere dello Sport, İtalya'nın İsviçre'ye gol atmakta güçlük çektiğini belirtirken, "Gök mavililer için özel bir zaman ama bu sefer 3 ay önceki ne istiyorlarsa yapabildikleri bir sihirli dokunuşları yok. Bazı koşullarda daha fazla berraklık ve güven gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Gazetede, teknik direktör Mancini'nin dünkü maç özelinde gelen yenilmezlik rekorundan ziyade kaçan gol fırsatlarına ilişkin rahatsızlığını gizlemediğini belirtti.
La Gazzetta dello Sport'ta da İtalya'nın gol bulmakta zorlandığına ve üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldığına dikkat çekildi.
Yenilmezlik serisinin İtalya'nın oyunu domine etmesine yetmediği, "Gök mavililer"in penaltı kaçırmak dahil yanlış yapabileceği her şeyde yanlış yaptığı yazıldı.
Deneyimli İtalyan teknik direktör Fabio Capello da gazeteye yazdığı görüşünde, 36 maçlık yenilmezlik serisinin alkışlanacak bir şey olduğunu belirtti.
Capello, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir şeyin altını çizmekte fayda var; Mancini, 'Gök mavililer'e Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları tüm iyi şeyleri unutmaları gerektiğini söylemekle iyi yapıyor. Şu andan itibaren bütün rakipler, bize karşı daha kararlı oynayacak çünkü bize artık yenilmesi gereken takım gözüyle bakacaklar. Bu İtalya takımı, her şeyi tam olduğunda parlamaya devam edecek tüm kalitelere sahip."
Tuttosport gazetesi de "İtalya'dan rekor ama artık kazanmak gerek" manşetiyle "Gök mavililer"in dün İsviçre ile berabere kaldığını okuyucularına aktardı.
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