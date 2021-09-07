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İzmir açıklarında can salları içindeki 74 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında can salları içindeki 74 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T02:21+0300
2021-09-07T02:21+0300
2021-09-07T02:23+0300
türkiye
izmir
göçmen
kaçak göçmenler
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 74 kaçak göçmen kurtarıldı.Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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izmir, göçmen, kaçak göçmenler
İzmir açıklarında can salları içindeki 74 kaçak göçmen kurtarıldı 02:21 07.09.2021 (güncellendi: 02:23 07.09.2021)
İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri
, Foça ilçesi açıklarında
can salları içerisinde bir grup göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından,
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 74 kaçak göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.