https://tr.sputniknews.com/20210907/izmit-korfezinde-flamingolardan-gorsel-solen-1048689750.html

İzmit Körfezi'nde flamingolardan görsel şölen

İzmit Körfezi'nde flamingolardan görsel şölen

Arıtma tesisleriyle temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların uğrak noktası haline geldi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T14:52+0300

2021-09-07T14:52+0300

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flamingo

yaşam

izmit körfezi

beslenme

temizlik

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Körfez, yapılan arıtma tesisleri, altyapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü.Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı Körfez, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.Göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingolar da sonbaharın ilk günlerinde yine İzmit Körfezi'ne misafir oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

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flamingo, izmit körfezi, beslenme, temizlik