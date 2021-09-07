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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/kabilde-kukla-oynaticisi-pakistana-karsi-protesto-duzenlendi-taliban-havaya-ates-acti-1048680446.html
Kabil'de 'kukla oynatıcısı' Pakistan'a karşı protesto düzenlendi, Taliban havaya ateş açtı
Kabil'de 'kukla oynatıcısı' Pakistan'a karşı protesto düzenlendi, Taliban havaya ateş açtı
Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kadınların hakları için düzenledikleri protestoların ardından bu kez Pakistan karşıtı protesto yapıldı. Başkent... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T11:12+0300
2021-09-07T11:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
pakistan
protesto
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Taliban'ın hamisi Pakistan tarafından çok yakından idare edildiği eleştirileri ayyuka çıkarken, Afgan başkenti Kabil'de çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine müdahalesine yönelik protestolar düzenledi. Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği önünde toplananlar, İslamabad'ın Afganistan üzerinden elini çekmesine yönelik "Pakistan, Pakistan, Afganistan'ı terk et" gibi sloganlar attı, pankartlar açtı. Taliban militanlarının Kabil'in merkezindeki bu protestoyu dağıtmak için havaya ateş açması sonucu çevredekilerin koşarak kaçma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İlk etapta yaralanan olup olmadığına dair açıklama geldi. Kabil'deki protesto, Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'i ziyaret edip Taliban liderleriyle görüşmesinin ardından geldi. Pakistan, bu ziyaretle Afganistan'daki Taliban rejiminin iplerini elinde tuttuğunu dünyaya gösterdi. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih de 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi.Eleştiriler üzerine Sputnik'e konuşan Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han ise tüm suçlamaları reddetti. Han "Afganistan üzerinde bir tür kontrolümüz olduğundan değil, coğrafya, kültür, tarih ve tabii ki dil ve Pakistan'da yaşayan dört milyon mülteci gerçeği var. Bu, bize bir tür rol veriyor, ama durum üzerinde kontrol değil. Çözüm ve zorlukla başa çıkmak kolektif bir sorumluluktur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-hukumeti-siyasi-lider-biraderin-hakkani-ile-catismada-yaralanmasi-yuzunden-gecikti--1048648815.html
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afganistan, taliban, pakistan, protesto

Kabil'de 'kukla oynatıcısı' Pakistan'a karşı protesto düzenlendi, Taliban havaya ateş açtı

11:12 07.09.2021 (güncellendi: 11:26 07.09.2021)
© REUTERS / SAEED ALI ACHAKZAIPakistan-Afganistan sınırındaki Çaman kasabasında bulunan Dostluk Kapısı'nda ellerinde Taliban bayraklarıyla toplananlar
Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman kasabasında bulunan Dostluk Kapısı'nda ellerinde Taliban bayraklarıyla toplananlar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / SAEED ALI ACHAKZAI
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Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kadınların hakları için düzenledikleri protestoların ardından bu kez Pakistan karşıtı protesto yapıldı. Başkent Kabil'de Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine müdahalesine yönelik kadınların başını çektiği protestoyu Taliban havaya ateş açarak dağıttı.
Taliban'ın hamisi Pakistan tarafından çok yakından idare edildiği eleştirileri ayyuka çıkarken, Afgan başkenti Kabil'de çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine müdahalesine yönelik protestolar düzenledi.
Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği önünde toplananlar, İslamabad'ın Afganistan üzerinden elini çekmesine yönelik "Pakistan, Pakistan, Afganistan'ı terk et" gibi sloganlar attı, pankartlar açtı.
Taliban militanlarının Kabil'in merkezindeki bu protestoyu dağıtmak için havaya ateş açması sonucu çevredekilerin koşarak kaçma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İlk etapta yaralanan olup olmadığına dair açıklama geldi.
Kabil'deki protesto, Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'i ziyaret edip Taliban liderleriyle görüşmesinin ardından geldi.
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Pakistan, bu ziyaretle Afganistan'daki Taliban rejiminin iplerini elinde tuttuğunu dünyaya gösterdi. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih de 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi.
Eleştiriler üzerine Sputnik'e konuşan Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han ise tüm suçlamaları reddetti. Han "Afganistan üzerinde bir tür kontrolümüz olduğundan değil, coğrafya, kültür, tarih ve tabii ki dil ve Pakistan'da yaşayan dört milyon mülteci gerçeği var. Bu, bize bir tür rol veriyor, ama durum üzerinde kontrol değil. Çözüm ve zorlukla başa çıkmak kolektif bir sorumluluktur" dedi.
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