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Kadınlara ‘it’ diyen müdür, ortaokulda yönetici oldu
Kadınlara ‘it’ diyen müdür, ortaokulda yönetici oldu
Kadınlara ağır hakaret içeren bir Tweet paylaşan ve büyük tepki alan Salih Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T06:49+0300
2021-09-07T06:48+0300
türkiye
kadın
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atama
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Salih Orçan, Torun-Kastal Ortaokulu Müdürü iken tartıştığı bir kadın öğretmen nedeni ile görevden alınarak Karayolları Bakımevi Ortaokulu'na öğretmen oldu. Kısa bir süre sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen tarafından Kahramanmaraş'ta Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'na Müdür olarak görevlendirildi. Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Orçan, sosyal medyadan, “Bir öğrencim beni aradı, ‘Hocam ben evlenmek istiyorum, çalışan bir bayan mı alayım, çalışmayan mı?' diye sordu, ben de ‘Oğlum nasılsa kapına bir it alacaksın, almışken çalışan bir it al' dedim” hakaret içeren bir Tweet paylaştı. Büyük tepki alan Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu'na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/is-bulamayan-kadinlari-para-karsiligi-falakaya-yatirdi-guzel-dediklerine-daha-fazla-ucret-verdi-1048658473.html
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kadın, hakaret, atama

Kadınlara ‘it’ diyen müdür, ortaokulda yönetici oldu

06:49 07.09.2021
© DHAboş sınıf
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Kadınlara ağır hakaret içeren bir Tweet paylaşan ve büyük tepki alan Salih Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu’na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.
Salih Orçan, Torun-Kastal Ortaokulu Müdürü iken tartıştığı bir kadın öğretmen nedeni ile görevden alınarak Karayolları Bakımevi Ortaokulu'na öğretmen oldu. Kısa bir süre sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen tarafından Kahramanmaraş'ta Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'na Müdür olarak görevlendirildi.
Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre Orçan, sosyal medyadan, “Bir öğrencim beni aradı, ‘Hocam ben evlenmek istiyorum, çalışan bir bayan mı alayım, çalışmayan mı?' diye sordu, ben de ‘Oğlum nasılsa kapına bir it alacaksın, almışken çalışan bir it al' dedim” hakaret içeren bir Tweet paylaştı.
Büyük tepki alan Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu'na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.
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