https://tr.sputniknews.com/20210907/kadinlara-para-verip-falakaya-yatiran-adamin-ifadesi-ortaya-cikti-fenomen-olmak-istiyordum-1048679395.html

Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum

Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın ifadesi ortaya çıktı: Fenomen olmak istiyordum

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı maddi durumu olmayan kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan kargo... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T10:26+0300

2021-09-07T10:26+0300

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan ''güzel'' dediklerine 500 TL, ''çirkin'' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘'müstehcenlik'’ ve ‘'cinsel taciz'’ suçundan soruşturma başlattı.Serbest bırakıldıAsayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.’yi gözaltına aldı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca savcılık talimatı ile ifadesi alınarak, dün akşam serbest bırakıldı. Erkan T’nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyeceği belirtildi.‘Suç olabileceğini düşünmedim’Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni olmak ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dediği belirtildi.

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kayseri, ifade, fenomen, falaka