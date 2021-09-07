https://tr.sputniknews.com/20210907/kanada-basbakani-trudeauya-secim-kampanyasinda-tas-atildi--1048674988.html

Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı

Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T05:01+0300

2021-09-07T05:01+0300

2021-09-07T05:01+0300

dünya

kanada

protesto

justin trudeau

taş

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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Justin Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı. Kampanya için gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşan Justin Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Habere göre, protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı.Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi. Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.Kanada’da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20210815/kanada-erken-secime-gidiyor-1048049899.html

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kanada, protesto, justin trudeau, taş