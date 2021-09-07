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https://tr.sputniknews.com/20210907/kanada-basbakani-trudeauya-secim-kampanyasinda-tas-atildi--1048674988.html
Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı
Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T05:01+0300
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dünya
kanada
protesto
justin trudeau
taş
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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Justin Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı. Kampanya için gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşan Justin Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Habere göre, protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı.Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi. Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.Kanada’da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210815/kanada-erken-secime-gidiyor-1048049899.html
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kanada, protesto, justin trudeau, taş

Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı

05:01 07.09.2021
© REUTERS / CARLOS OSORIOKanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / CARLOS OSORIO
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Justin Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı.
Kampanya için gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşan Justin Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sözlü sataşmalarına maruz kaldı.
Habere göre, protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı.
Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi.
Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
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Kanada erken seçime gidiyor
15 Ağustos, 19:01
Kanada’da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.
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