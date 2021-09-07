https://tr.sputniknews.com/20210907/kanadada-65-buyuklugunde-deprem-1048671751.html

Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T00:40+0300

2021-09-07T00:40+0300

2021-09-07T01:09+0300

dünya

kanada

deprem

can kaybı

british columbia

hasar

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İlk belirlemelere göre deprem, British Columbia eyaletinin batı kesiminde, Bella Coola kenti yakınlarında 15 km derinlikte oluştu.Ancak, ön rapordan kısa bir süre sonra, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olayı web sitesi kayıtlarından sildi ve bir teyit sağlayamadı. Depremin teyit edilmemesinin nedeninin ise 'izleme ekipmanının arızalanması' olabilileceği belirtildi. Ancak birçok kullanıcı, olayın web sitesinden kaldırılmasıyla ilgili kafa karışıklığını dile getirerek, British Columbia sakinlerine gerçekten bir depremin meydana gelip gelmediğini sordu. Deprem bölgesinden henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgilendirme ise yapılmadı.

kanada

british columbia

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, deprem, can kaybı, british columbia, hasar