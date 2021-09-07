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https://tr.sputniknews.com/20210907/kanadada-65-buyuklugunde-deprem-1048671751.html
Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T00:40+0300
2021-09-07T01:09+0300
dünya
kanada
deprem
can kaybı
british columbia
hasar
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İlk belirlemelere göre deprem, British Columbia eyaletinin batı kesiminde, Bella Coola kenti yakınlarında 15 km derinlikte oluştu.Ancak, ön rapordan kısa bir süre sonra, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olayı web sitesi kayıtlarından sildi ve bir teyit sağlayamadı. Depremin teyit edilmemesinin nedeninin ise 'izleme ekipmanının arızalanması' olabilileceği belirtildi. Ancak birçok kullanıcı, olayın web sitesinden kaldırılmasıyla ilgili kafa karışıklığını dile getirerek, British Columbia sakinlerine gerçekten bir depremin meydana gelip gelmediğini sordu. Deprem bölgesinden henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgilendirme ise yapılmadı.
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kanada, deprem, can kaybı, british columbia, hasar

Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem

00:40 07.09.2021 (güncellendi: 01:09 07.09.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre deprem, British Columbia eyaletinin batı kesiminde, Bella Coola kenti yakınlarında 15 km derinlikte oluştu.
Ancak, ön rapordan kısa bir süre sonra, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olayı web sitesi kayıtlarından sildi ve bir teyit sağlayamadı.
Depremin teyit edilmemesinin nedeninin ise 'izleme ekipmanının arızalanması' olabilileceği belirtildi. Ancak birçok kullanıcı, olayın web sitesinden kaldırılmasıyla ilgili kafa karışıklığını dile getirerek, British Columbia sakinlerine gerçekten bir depremin meydana gelip gelmediğini sordu.
Deprem bölgesinden henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgilendirme ise yapılmadı.
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