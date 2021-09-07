Kanada'da 6.5 büyüklüğünde deprem

İlk belirlemelere göre deprem, British Columbia eyaletinin batı kesiminde, Bella Coola kenti yakınlarında 15 km derinlikte oluştu.Ancak, ön rapordan kısa bir süre sonra, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olayı web sitesi kayıtlarından sildi ve bir teyit sağlayamadı. Depremin teyit edilmemesinin nedeninin ise 'izleme ekipmanının arızalanması' olabilileceği belirtildi. Ancak birçok kullanıcı, olayın web sitesinden kaldırılmasıyla ilgili kafa karışıklığını dile getirerek, British Columbia sakinlerine gerçekten bir depremin meydana gelip gelmediğini sordu. Deprem bölgesinden henüz can ve mal kaybına ilişkin bilgilendirme ise yapılmadı.
İlk belirlemelere göre deprem, British Columbia eyaletinin batı kesiminde, Bella Coola kenti yakınlarında 15 km derinlikte oluştu.
Ancak, ön rapordan kısa bir süre sonra, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) olayı web sitesi kayıtlarından sildi ve bir teyit sağlayamadı.
Depremin teyit edilmemesinin nedeninin ise 'izleme ekipmanının arızalanması' olabilileceği belirtildi. Ancak birçok kullanıcı, olayın web sitesinden kaldırılmasıyla ilgili kafa karışıklığını dile getirerek, British Columbia sakinlerine gerçekten bir depremin meydana gelip gelmediğini sordu.