Kayıp yaşlı adam evinden 200 metre uzaklıkta ağaca asılı halde bulundu

Davutlar Köyü'nde sabah saatlerinde evinden ayrılan Hasan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre arama çalışması başlatan jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. 60 yaşındaki Özkan akşam üzeri evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Özkan evinin 200 metre aşağısındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu
Davutlar Köyü'nde sabah saatlerinde evinden ayrılan Hasan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre arama çalışması başlatan jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. 60 yaşındaki Özkan akşam üzeri evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.