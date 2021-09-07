https://tr.sputniknews.com/20210907/kim-kardashianin-sahte-kripto-para-reklamindan-sonra-ingiltereden-uyari-1048685899.html

Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki

Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, sosyal medya hesabından 'sahte Ethereum' reklamı yapması İngiltere'de tepkilere ve kripto para dolandırıcılığı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T13:40+0300

2021-09-07T13:40+0300

2021-09-07T13:43+0300

ekonomi

ingiltere

kim kardashian

borsa

açıklama

uyarı

kripto para

ethereum

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Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı Charles Randell, Cambridge'de katıldığı bir konferansta 'sahte Ethereum' (Ethereum Max) reklamı yapan Kim Kardashian'a tepki gösterdi."Hayatımızın çoğunu çevrimiçi olarak yaşarken, çevrimiçi ticaretin başka hiçbir işletmede hoş görmeyeceğimiz şekillerde çalışmasına izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Randell, "Faaliyetlerimiz, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kuralları içermektedir" dedi.Kardashian, haziran ayında 200 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum Max'in reklamını yapmıştı. Kardashian'ın paylaşımını sert sözlerle eleştiren Randell, Ethereum Max'in Bitcoin'den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a bağlı olmadığı vurgusunu yaptı.Ancak Kardashian'ın gönderisinin Instagram kurllarına uygun bir reklam olarak kaydedildiğini söyleyen Randell, Ethereum Max'ın bir aldatmacadan ibaret olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.FCA, ekonomik varlıkların İngiltere hükümetinin finansal hizmetler tazminat planı tarafından desteklenmemesi nedeniyle yatırımcıların potansiyel olarak tüm paralarını kaybedebileceğini savunarak kripto para riskine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210707/kim-kardashian-italyanin-turizm-elcisi-oldu-iddiasi-1044911949.html

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ingiltere, kim kardashian, borsa, açıklama, uyarı, kripto para, ethereum