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https://tr.sputniknews.com/20210907/kim-kardashianin-sahte-kripto-para-reklamindan-sonra-ingiltereden-uyari-1048685899.html
Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki
Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki
ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, sosyal medya hesabından 'sahte Ethereum' reklamı yapması İngiltere'de tepkilere ve kripto para dolandırıcılığı... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T13:40+0300
2021-09-07T13:43+0300
ekonomi
ingiltere
kim kardashian
borsa
açıklama
uyarı
kripto para
ethereum
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Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı Charles Randell, Cambridge'de katıldığı bir konferansta 'sahte Ethereum' (Ethereum Max) reklamı yapan Kim Kardashian'a tepki gösterdi."Hayatımızın çoğunu çevrimiçi olarak yaşarken, çevrimiçi ticaretin başka hiçbir işletmede hoş görmeyeceğimiz şekillerde çalışmasına izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Randell, "Faaliyetlerimiz, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kuralları içermektedir" dedi.Kardashian, haziran ayında 200 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum Max'in reklamını yapmıştı. Kardashian'ın paylaşımını sert sözlerle eleştiren Randell, Ethereum Max'in Bitcoin'den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a bağlı olmadığı vurgusunu yaptı.Ancak Kardashian'ın gönderisinin Instagram kurllarına uygun bir reklam olarak kaydedildiğini söyleyen Randell, Ethereum Max'ın bir aldatmacadan ibaret olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.FCA, ekonomik varlıkların İngiltere hükümetinin finansal hizmetler tazminat planı tarafından desteklenmemesi nedeniyle yatırımcıların potansiyel olarak tüm paralarını kaybedebileceğini savunarak kripto para riskine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210707/kim-kardashian-italyanin-turizm-elcisi-oldu-iddiasi-1044911949.html
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ingiltere, kim kardashian, borsa, açıklama, uyarı, kripto para, ethereum

Kim Kardashian'ın 'sahte' kripto para reklamına İngiltere'den tepki

13:40 07.09.2021 (güncellendi: 13:43 07.09.2021)
© AFP 2021Kim Kardashian
Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021
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ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, sosyal medya hesabından 'sahte Ethereum' reklamı yapması İngiltere'de tepkilere ve kripto para dolandırıcılığı konusunda uyarılara neden oldu.
Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı Charles Randell, Cambridge'de katıldığı bir konferansta 'sahte Ethereum' (Ethereum Max) reklamı yapan Kim Kardashian'a tepki gösterdi.
"Hayatımızın çoğunu çevrimiçi olarak yaşarken, çevrimiçi ticaretin başka hiçbir işletmede hoş görmeyeceğimiz şekillerde çalışmasına izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Randell, "Faaliyetlerimiz, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kuralları içermektedir" dedi.
Kardashian, haziran ayında 200 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum Max'in reklamını yapmıştı. Kardashian'ın paylaşımını sert sözlerle eleştiren Randell, Ethereum Max'in Bitcoin'den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a bağlı olmadığı vurgusunu yaptı.
Ancak Kardashian'ın gönderisinin Instagram kurllarına uygun bir reklam olarak kaydedildiğini söyleyen Randell, Ethereum Max'ın bir aldatmacadan ibaret olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
FCA, ekonomik varlıkların İngiltere hükümetinin finansal hizmetler tazminat planı tarafından desteklenmemesi nedeniyle yatırımcıların potansiyel olarak tüm paralarını kaybedebileceğini savunarak kripto para riskine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.
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