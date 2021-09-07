YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Kırım'da dev bir antik sırtlana ait kafatası bulundu
© REUTERSSırtlan
© REUTERS
Kırım'da üç yıl önce Tavrida otoyolunun inşası sırasında tesadüfen keşfedilen bir mağarada dev bir sırtlana (Pachycrocuta) ait neredeyse bütün bir kafatası bulunduğu, bunun Avrupa'da bir ilk olduğu belirtildi.
Kırım Federal Üniversitesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Kırım'daki bir mağarada antik dönemlerde yaşamış dev bir sırtlana ait kafatası bulundu.
Bu gelişmenin Avrupa'da bir ilk olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Şimdiye dek paleontologlar Avrupa'da bu yırtıcı hayvana ait yalnızca kafatası parçaları ve münferit dişler bulmuştu. Daha önce Rusya'da Transbaykal bölgesinde böyle bir kafatası bulunmuştu. Çin'de bulunan iki benzer kafatası daha tüm dünyada biliniyor" ifadelerine yer verildi.
Kafatasının ait olduğu sırtlanın, geç Avrupa sırtlanları ile daha önceki Asya sırtlanları arasında bir ara evrimsel konuma sahip olduğu kaydedildi.
Rusya Bilimler Akademisi Ural Bitki ve Hayvan Ekolojisi Enstitüsü'nden Dmitriy Gimranov, "Yeni bulgular sayesinde, Kırımlı antik sırtlanın Avrasya sırtlanlarının evrim ağacında hangi konumda yer aldığını belirleme şansına nihayet sahip olduk" dedi.
Bu gelişmenin Avrupa'da bir ilk olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Şimdiye dek paleontologlar Avrupa'da bu yırtıcı hayvana ait yalnızca kafatası parçaları ve münferit dişler bulmuştu. Daha önce Rusya'da Transbaykal bölgesinde böyle bir kafatası bulunmuştu. Çin'de bulunan iki benzer kafatası daha tüm dünyada biliniyor" ifadelerine yer verildi.
Kafatasının ait olduğu sırtlanın, geç Avrupa sırtlanları ile daha önceki Asya sırtlanları arasında bir ara evrimsel konuma sahip olduğu kaydedildi.
Rusya Bilimler Akademisi Ural Bitki ve Hayvan Ekolojisi Enstitüsü'nden Dmitriy Gimranov, "Yeni bulgular sayesinde, Kırımlı antik sırtlanın Avrasya sırtlanlarının evrim ağacında hangi konumda yer aldığını belirleme şansına nihayet sahip olduk" dedi.