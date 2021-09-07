https://tr.sputniknews.com/20210907/kirimda-dev-bir-antik-sirtlana-ait-kafatasi-bulundu-1048673329.html

Kırım'da dev bir antik sırtlana ait kafatası bulundu

Kırım'da dev bir antik sırtlana ait kafatası bulundu

Kırım'da üç yıl önce Tavrida otoyolunun inşası sırasında tesadüfen keşfedilen bir mağarada dev bir sırtlana (Pachycrocuta) ait neredeyse bütün bir kafatası... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T02:22+0300

2021-09-07T02:22+0300

2021-09-07T02:22+0300

yaşam

antik

kırım

sırtlan

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Kırım Federal Üniversitesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Kırım'daki bir mağarada antik dönemlerde yaşamış dev bir sırtlana ait kafatası bulundu.Bu gelişmenin Avrupa'da bir ilk olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Şimdiye dek paleontologlar Avrupa'da bu yırtıcı hayvana ait yalnızca kafatası parçaları ve münferit dişler bulmuştu. Daha önce Rusya'da Transbaykal bölgesinde böyle bir kafatası bulunmuştu. Çin'de bulunan iki benzer kafatası daha tüm dünyada biliniyor" ifadelerine yer verildi.Kafatasının ait olduğu sırtlanın, geç Avrupa sırtlanları ile daha önceki Asya sırtlanları arasında bir ara evrimsel konuma sahip olduğu kaydedildi.Rusya Bilimler Akademisi Ural Bitki ve Hayvan Ekolojisi Enstitüsü'nden Dmitriy Gimranov, "Yeni bulgular sayesinde, Kırımlı antik sırtlanın Avrasya sırtlanlarının evrim ağacında hangi konumda yer aldığını belirleme şansına nihayet sahip olduk" dedi.

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antik, kırım, sırtlan