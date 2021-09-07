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Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı
Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı
Kırıkkale'de 16 yaşındaki Murat Aktaş ile 22 yaşındaki Nurcan Keskin, tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:41+0300
2021-09-07T15:41+0300
koronavirüs
kırıkkale
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenildi.Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan 22 yaşındaki Nurcan Keskin ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Murat Aktaş, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı.Solunum cihazına bağlanan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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kırıkkale, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı

15:41 07.09.2021
© İHA / HASAN AYKastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16)
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© İHA / HASAN AY
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Kırıkkale'de 16 yaşındaki Murat Aktaş ile 22 yaşındaki Nurcan Keskin, tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenildi.
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan 22 yaşındaki Nurcan Keskin ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Murat Aktaş, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı.

Solunum cihazına bağlanan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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