Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı

Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenildi.Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan 22 yaşındaki Nurcan Keskin ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Murat Aktaş, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı.Solunum cihazına bağlanan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkale'de 16 yaşındaki Murat Aktaş ile 22 yaşındaki Nurcan Keskin, tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenildi.
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan 22 yaşındaki Nurcan Keskin ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Murat Aktaş, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı.
Solunum cihazına bağlanan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.
22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.