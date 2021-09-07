https://tr.sputniknews.com/20210907/koyumuzde-hic-koronavirus-vakasi-gorulmedi-diyen-muhtar-asi-noktasinda-iyi-durumdayiz-1048694916.html

'Köyümüzde hiç koronavirüs vakası görülmedi' diyen muhtar: Aşı noktasında iyi durumdayız

'Köyümüzde hiç koronavirüs vakası görülmedi' diyen muhtar: Aşı noktasında iyi durumdayız

Amasya'nın Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Muhtar Metin Şahin, "Aşı noktasında iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T16:50+0300

2021-09-07T16:50+0300

2021-09-07T16:50+0300

türkiye

amasya

köy

koronavirüs

gökpınar köyü

metin şahin

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Köylülerden Beyhan Ezgi, "İstanbul’da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, 'İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın' diye uyarılarda bulundu” dedi.Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, “Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah’a şükür bizim köyümüzde koronavirüs olmadı” diye konuştu.'Her hafta halkımızın ateşini ölçtük'Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin de şunları anlattı:"Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, bizler her hafta maske dağıttık. Daha sonra İstanbul’dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi.'Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da olacak'Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova’ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz."

türkiye

amasya

gökpınar köyü

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amasya, köy, koronavirüs, gökpınar köyü, metin şahin