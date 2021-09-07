Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu

Küba'da ön raporlara göre, iki yaş seviyesine kadar uygulanacak olan Kovid-19 aşılarının sağlık merkezlerine pazartesi günü dağıtıldığı bilgisi yer aldı.Böylelikle Küba, aşılamada iki yaş seviyesini uygun gören ilk ülke oldu. Küba'da hükümet, okulların açılmasıyla birlikte tüm çocukları aşılamayı planlıyor.Kendi ürettiği aşıları henüz DSÖ'ye onaylatamayan Küba'nın Soberana-2 ve Abdala isimli iki Kovid-19 aşısı bulunuyor. Ancak her iki aşı da ülkedeki sağlık kurumlarının acil kullanım onayını almış durumda.Öte yandan, 11 milyon nüfusa sahip olan ülkede nüfusun pazartesi günü 7 bin yeni koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakam, Küba'da bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasında aşı yaşını iki yaş seviyesine kadar indiren ilk ülke Küba oldu.
Küba'da ön raporlara göre, iki yaş seviyesine kadar uygulanacak olan Kovid-19 aşılarının sağlık merkezlerine pazartesi günü dağıtıldığı bilgisi yer aldı.
Böylelikle Küba, aşılamada iki yaş seviyesini uygun gören ilk ülke oldu. Küba'da hükümet, okulların açılmasıyla birlikte tüm çocukları aşılamayı planlıyor.
Kendi ürettiği aşıları henüz DSÖ'ye onaylatamayan Küba'nın Soberana-2 ve Abdala isimli iki Kovid-19 aşısı bulunuyor. Ancak her iki aşı da ülkedeki sağlık kurumlarının acil kullanım onayını almış durumda.
Öte yandan, 11 milyon nüfusa sahip olan ülkede nüfusun pazartesi günü 7 bin yeni koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakam, Küba'da bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.