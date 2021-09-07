Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210907/kuba-kovid-19-asi-yasini-2ye-dusuren-ilk-ulke-oldu-1048693034.html
Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu
Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasında aşı yaşını iki yaş seviyesine kadar indiren ilk ülke Küba oldu. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:57+0300
2021-09-07T15:57+0300
koronavirüs
küba
okul
çocuk
karar
aşı
aşılama
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1043353839_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_47648fa7308fa7efb578a9cf8bf49dc7.jpg
Küba'da ön raporlara göre, iki yaş seviyesine kadar uygulanacak olan Kovid-19 aşılarının sağlık merkezlerine pazartesi günü dağıtıldığı bilgisi yer aldı.Böylelikle Küba, aşılamada iki yaş seviyesini uygun gören ilk ülke oldu. Küba'da hükümet, okulların açılmasıyla birlikte tüm çocukları aşılamayı planlıyor.Kendi ürettiği aşıları henüz DSÖ'ye onaylatamayan Küba'nın Soberana-2 ve Abdala isimli iki Kovid-19 aşısı bulunuyor. Ancak her iki aşı da ülkedeki sağlık kurumlarının acil kullanım onayını almış durumda.Öte yandan, 11 milyon nüfusa sahip olan ülkede nüfusun pazartesi günü 7 bin yeni koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakam, Küba'da bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/kuba-lideri-diaz-canel-putine-insani-yardimlar-icin-tesekkur-etti-1048341571.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1043353839_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1fa1dc2031a286f76bc7b882bb382f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küba, okul, çocuk, karar, aşı, aşılama, kovid-19

Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu

15:57 07.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosaçocuk - maske - koronavirüs - Havana - Küba
çocuk - maske - koronavirüs - Havana - Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
Abone ol
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasında aşı yaşını iki yaş seviyesine kadar indiren ilk ülke Küba oldu.
Küba'da ön raporlara göre, iki yaş seviyesine kadar uygulanacak olan Kovid-19 aşılarının sağlık merkezlerine pazartesi günü dağıtıldığı bilgisi yer aldı.
Böylelikle Küba, aşılamada iki yaş seviyesini uygun gören ilk ülke oldu. Küba'da hükümet, okulların açılmasıyla birlikte tüm çocukları aşılamayı planlıyor.
Kendi ürettiği aşıları henüz DSÖ'ye onaylatamayan Küba'nın Soberana-2 ve Abdala isimli iki Kovid-19 aşısı bulunuyor. Ancak her iki aşı da ülkedeki sağlık kurumlarının acil kullanım onayını almış durumda.
Öte yandan, 11 milyon nüfusa sahip olan ülkede nüfusun pazartesi günü 7 bin yeni koronavirüs vakası bildirildi. Bu rakam, Küba'da bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Rusya lideri Vladimir Putin- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
DÜNYA
Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti
26 Ağustos, 00:47
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:28İlk doz aşısını yaptıran 100 kişiye çekilişle balon turu
16:27Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay, Kovid sürecini gözyaşlarıyla anlattı: Allah aşkına aşınızı olun
16:22Emniyet'ten Instagram dolandırıcılarına karşı uyarı
16:07TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek
16:05Peskov: Gine’deki Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz
15:59'Palu ailesi' davasında karar
15:57Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu
15:52AB, Polonya'ya 'yargı bağımsızlığı' gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti
15:44Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı: Kumar bağımlısıyım
15:41Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı
15:36Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'
15:35DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir
15:35Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
15:30Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
15:29Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
15:23Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
15:21Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?
15:1717 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
15:14Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
15:10Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım