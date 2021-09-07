https://tr.sputniknews.com/20210907/lillede-agustos-ayinin-futbolcusu-burak-yilmaz-kral-1048684757.html

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz: 'Kral'

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz: 'Kral'

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

spor

burak yılmaz

lille

oyuncu

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.Milli futbolcu, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti ve 1 gol pası verdi.Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti. Lille, paylaştığı fotoğrafta Yılmaz için 'Kral' notunu düştü.

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spor, burak yılmaz, lille, oyuncu